Acuña Kunz sobre la vacuna: “Todo aquel que no se la quiera poner, pone en riesgo a toda una población"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Juan Acuña Kunz, Médico de la localidad de Caleta Olivia y asesor del COE local, brindó detalles de su opinión respecto a la llegada de las distintas vacunas que se encuentran en la tercera fase.



“Yo creo que se tiene que avanzar sobre esto, es una vacuna interesante que al no estar publicada en revistas científicas occidentales, hay como un recelo respecto a esto. Pero la considero muy útil y va a estar a la altura con otras vacunas más a nivel mundial, como es la de Estados Unidos y su garantía de una cobertura al 90%”.

Por otro lado, Acuña Kunz destacó que la vacuna no debe ser obligatoria pero que aquel que no se la coloque no deberá moverse porque “todo aquel que no se la quiera poner, pone en riesgo a toda una población, por ejemplo aquel que no esté vacunado no se va a poder subir a un avión, viajar a otra localidad entre otras cosas más. El que no se la quiere poner, no se la pone, pero que se quede quieto donde está”.

Finalizando, el Dr. Acuña Kunz fue consultado por la situación actual en la localidad de Caleta Olivia y del crecimiento de casos en muy pocos días. “Yo les dije a las autoridades sanitarias, cerremos la frontera de Santa Cruz y evitemos el ingreso de cualquier persona, permitiendo solo el ingreso de personal esencial. Me pongo en los zapatos del personal del Hospital Zonal de Caleta Olivia: hoy tenemos más o menos 7 u 8 pacientes internados en Terapia Intensiva, tenemos gente en la casa con neumonía incipiente y hasta que no empiezan a desarrollarla no los internamos para no saturar el sistema de salud. Estamos complicados realmente”.

Por último, el reconocido médico de Caleta Olivia destacó que el día 15 de septiembre empezó el virus comunitario y para el 15 de octubre ya había un crecimiento exponencial, produciéndose una cuadruplicación de los casos. Acuña destacó que la curva es ascendente y sentenció: “Tenemos 800 activos y 1800 contaminados en total, con varios recuperados, creo que tenemos entre 8 y 9 mil contagiados que estarán desarrollando síntomas o pacientes asintomáticos, debemos cuidarnos e intentar seguir dando pelea al respecto”.