28 de Noviembre: Españón apartó del cargo al Secretario de Gobierno por no un evento que rompió el aislamiento

Un Concurso de Asadores donde se certificó que había consumo de bebidas alcohólicas y donde no se respetaba el distanciamiento, contribuyendo a la aglomeración de vecinos, terminó precipitando la salida de Carlos Fuentes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de 28 de Noviembre, una medida que tomó el intendente Fernando Españón.

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Españon se refirió a la situación sanitaria de la localidad, hoy sin casos activos de coronavirus, sobre lo que dijo "lo positivo a destacar es que la comunidad esta sin casos, pero tampoco nos tenemos que relajar, cuando uno se descuida o la gente se relaja terminan también con transmisión comunitaria. La idea es evitar este tipo de cosas, seguir con los controles y encapsular la localidad como lo venimos haciendo para habilitar ciertas situaciones y generar un marco de tranquilidad y de respiro para que la gente esté segura. Cuesta mucho mantener esto pero es importante seguir cuidándonos”.

Por otro lado, Españon explicó que "la gente tiene que salir y disfrutar un poco en esta situación que no tenemos casos, al momento que aparezca un caso tenemos que volver a restringir. Nos da un marco de tranquilidad que la gente conozca el procedimiento y los casos que hemos tenido han sido importados e inmediatamente encapsulados, eso es lo que nos mantiene seguros”:

Finalizando, Españon se refirió a la solicitud de renuncia al Secretario de Gobierno, Carlos Fuentes, por la violación de restricciones en el marco de un Concurso de Asadores organizado el pasado fin de semana, sobre lo que detalló "el sábado se hizo un Concurso de Asadores con 10 participantes y determinamos un lugar para hacer eso en conmemoración al Día del Empleado Municipal. Cada uno tenia que ir con 2 personas y con distanciamiento. Pero se terminó juntando más gente que la que debía juntarse, no hubo distanciamiento y había bebidas alcohólicas. Obviamente eso no lo puedo permitir porque se aglomeró gente, más de la permitida y había ingesta de bebidas alcohólicas. Fue enojo y bronca, porque Carlos es amigo, pero hay que entender que tenemos personas en la comunidad que no le permitimos reuniones familiares y que vienen cumpliendo a rajatabla con las restricciones. Entendí que debía apartar del cargo al Secretario y que los errores se tienen que pagar, hay que predicar con el ejemplo”.

Por último consultado sobre la relación con los integrantes del Concejo Deliberante de la localidad, dijo "tenemos mucho trabajo para entrar en peleas que no nos llevan a nada. Si ellos quieren adoptar un rol de traba permanente hacia nuestra gestión, yo no puedo hacer nada, pero les aclaro que mi respuesta a eso será de seguir trabajando a diario. Soy un joven nacido en esta localidad que quiero trabajar para mi ciudad y poder colocar mi pueblo en un pedestal, después de tanto abandono. Hay quienes están acostumbrados a hacer política con el chanchullo, pero conmigo eso se acabo" sentenció.