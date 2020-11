Gimnasios municipales y clubes a la espera de poder reactivar sus actividades: "Estamos listos"

El intendente Pablo Grasso solicitó la semana pasada a las autoridades provinciales se analice la posible reapertura de diversas actividades en la ciudad, entre ellas el trabajo de los clubes deportivos y gimnasios municipales en una primera etapa con la posibilidad de que puedan reabrir después los gimnasios privados. Sin embargo, todavía se está a la espera de la respectiva autorización de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sergio Vilches, Director de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos aseguró "nos mantenemos expectantes, esperamos que la decisión sea favorable para retomar las actividades con los protocolos necesarios. Sabemos el por que, sabemos el cómo, nos falta el cuándo aplicar los protocolos, los venimos trabajando en espacios públicos, privados y evaluados y llevados adelante en conjunto con los diferentes entes en el mes de Junio y que se mantienen al día de hoy”.

Por otro lado, Vilches aseguró: “Si vos me decidís empezar mañana, podemos empezar mañana con inscripciones, el tema es que hay una necesidad psicofísica y económica pudiendo realizar las actividades. Entendemos que la actividad física y el deporte en si también salud así que llevaremos todo esto a cabo con los protocolos correspondientes”.

En cuanto a las actividades que se habilitarán y que están en consideración para esta primera etapa, el funcionario municipal sostuvo “las primeras actividades habilitadas serán aquellas que se practiquen de forma individual, deportes individuales que mantengan el distanciamiento y el cumplimiento de las normas de bioseguridad necesarias”.

Finalizando, Vilches fue consultado sobre la posible planificación de colonias de vacaciones en el verano, para lo cual explicó que "hoy planificamos una cosa y por ahí cambia mañana. No tenemos en mente planificar la colonia para el verano, porque no sabemos si la vamos a poder llevar a cabo. Intentamos no llevar altas expectativas a las familias porque es imposible, vamos al supermercado por DNI y no creo que podamos llevar adelante una colonia, creo que le buscaremos una alternativa debatiendo con el equipo de trabajo”.