Transportes escolares convocados a reunión en Producción por situación del sector

Este martes 10 de noviembre, los Transportistas Escolares de todo el país realizaron un reclamo nacional pidiendo por algún tipo de ayuda del gobierno ante el parate total que afectó al sector. En Río Gallegos también se llevó adelante la protesta que terminó generando una reunión con las autoridades del Ministerio de la Producción, este próximo viernes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportistas Escolares explico la afectación del rubro ante el parate de todos los establecimientos educativos y la falta de respuesta del gobierno Provincia ni nacional. Acevedo argumentó: “Estamos haciendo la manifestación porque en agosto salió un decreto aprobado para el senado, para garantizarnos una ayuda económica a los transportistas escolares y pasaron los meses y aun no tenemos respuesta”:

Ante la consulta respecto a si el sector ha podido acceder a algún aporte, IFE o planes del ANSES, Acevedo sostuvo que “Nadie nos ayudo nunca, vamos a ser los últimos en retomar al trabajo nuevamente pero no se nos permitió en acceder a ninguno de los planes de contención que si estuvieron presentes en otros sectores”.







Finalizando, el referente de los transportistas escolares comentó que subsistieron desde marzo gracias a ayuda de los padres de los chicos transportados y comento que varios transportistas debieron vender las unidades de transporte por la falta de actividad. A partir de esto explicó que no hubieron subsidios o alternativas planteadas desde el poder ejecutivo y concluyó: “Nos reunimos en el Municipio para ver que podíamos hacer, planteamos el poder hacer delivery o transportar gente de salud y nos dijeron que no se podía hacer. Luego íbamos a hacer el punto a punto y nos lo denegaron también, quedamos sin ningún tipo de actividad o contención, esperamos una pronta respuesta del poder ejecutivo”.

Por ultimo explico que se vio forzado a vender su auto para generar ingresos "al igual que otros compañeros, es desesperante la situación. Desde el Ministerio de la Producción me llamaron y el viernes nos reuniremos para ver como podemos afrontar esta situación”.