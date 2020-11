Diputados nuevamente rechazó aprobar la utilización del ibuprofeno inhalado

Tras no haber obtenido su aprobación en Comisiones, la diputada provincial Nadia Ricci (UCR) pidió en la sesión de hoy tratar el proyecto por el cual pide a la provincia que se apruebe como tratamiento compasivo, el uso del ibuprofeno inhalado. SIn embargo nuevamente no logró el acompañamiento de sus pares, más allá que ahora el medicamento se comercializa y los médicos lo prescriben en caso de ser necesario.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ricci dijo "nuevamente lo pedí en el recinto de forma apartada y nuevamente tuve la negativa. Solicité tratarlo de nuevo porque los diputados del oficialismo no están en desacuerdo de que los médicos receten el ibuprofeno, porque mas del 90% de los profesionales de la salud trabajan en Hospitales y en estos mismos está negado el uso del ibuprofeno. Esta es la razón por la cual nos hicimos con el tema de la ley, una cosa es la realidad y otra cosas es lo que se dice desde el punto de vista político para que la gente lo escuche”.

Por otro lado, la diputada fue consultada por la situación de los médicos que están prescribiendo el ibuprofeno inhalado. Ante esto aseguró: “Yo los aplaudo totalmente, se están jugando la matrícula. Más con la habilitación desde el Colegio Médico que funcionó como una carta verde. Lo bueno seria la habilitación desde el Ministerio o la aprobación de la ley en el recinto para poder llevarlo adelante”.

Finalizando, la diputada Ricci se refirió a la situación de la comunidad de Perito Moreno a raíz del aumento de los casos positivos por COVID19.



“Esta muy complicado, se suspendieron reuniones, cerraron los gimnasios y estamos con circulación de DNI. Otra de las cuestiones que preocupa es que los últimos casos que salieron, no se encuentra el nexo epidemiológico. A esto se suma que la comunidad no tiene un Hospital para atender una circulacion comunitaria, no tenemos ni siquiera terapia intermedia que nos permita dar una respuesta a una situación aun mas compleja”.