Alberto Fernández dialogó con Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos

Tenían pautada una comunicación de diez minutos y terminaron conversando más de media hora. Con ese primer gesto, Alberto Fernández inauguró este lunes su vínculo con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.

En lo que fue el primer contacto telefónico desde el triunfo del demócrata, el Presidente solicitó al futuro mandatario la "buena voluntad" de su país para la negociación de la Argentina con el FMI y auguró "un mejor vínculo" de los Estados Unidos con América Latina. El tono de la conversación fue "más que excelente", según aseguraron voceros del Presidente.

Fernández se encontraba junto a su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y con el canciller, Felipe Solá en la Casa Rosada cuando se estableció el contacto con los Estados Unidos. Los colaboradores de la campaña de Biden habían apuntado diez minutos en la comprimida agenda del demócrata, pero la charla entre ambos se extendió por más de 35 minutos. Hubo señales de buena sintonía y buena fe.

"(Fernández) le pidió a Biden la buena voluntad del director de los Estados Unidos en el FMI, porque actualmente no estamos teniendo mucha suerte en ese sentido con el director que debería cambiar después del 20 de enero. El gobierno que se va (por Donald Trump) no está teniendo las mejores actitudes", dijo Solá en Radio con Vos al terminar la comunicación bilateral.

Actualmente, el primer subdirector gerente del FMI (segundo de Kristalina Georgieva) es el estadounidense Geoffrey Okamoto y el director por los Estados Unidos en el board del organismo multilateral es Mark Rosen. En cualquier caso, y más allá que haya o no cambio de nombres, será la nueva Casa Blanca la que determinará la actitud de los representantes de Estados Unidos en el FMI.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en las últimas horas que "no habrá un acuerdo rápido con el FMI" y que se cerrará, en principio, entre marzo y abril de 2021. El Palacio de Hacienda espera que Biden asuma y confirme su gabinete para conocer el nuevo escenario bilateral y avanzar así en el nuevo programa, que sería de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés).

"Biden dijo que va a tratar de saldar los problemas financieros en América Latina y que él reconocía que la Argentina es un país muy importante", aseguró el canciller.

Relación con América Latina

Según se informó oficialmente, Fernández le manifestó a Biden que su triunfo significa "una gran oportunidad de generar un mejor vínculo para que Estados Unidos se reencuentre con América Latina". "Están culminando años difíciles para la región. Queríamos que las cosas cambien y vemos en usted una alternativa. Con una relación sólida y madura, tengo la seguridad de que vamos a hacer muchas cosas juntos", agregó Fernández. Biden replicó: "Quiero tener una relación sólida con el continente".

Según dejó trascender la Cancillería, en tanto, Fernández le pidió al líder demócrata que los Estados Unidos "no pretendan marcar el paso o pensar igual" que los países de América Latina y que las posturas ante temas como Venezuela no condicionen el vínculo bilateral. "No citó a Venezuela explícitamente pero dio a entender que esperaba que hubiera un cambio en las formas. Porque las formas suelen ser cambios de fondo", dijo Solá.

Las fuentes oficiales destacaron que encontraron un punto de encuentro por la relación con el Vaticano. "Biden sostuvo que tiene valores compartidos con el Papa y sostuvo que siente una gran admiración por él, al tiempo que recordó que como el católico del gabinete de Barack Obama fue él quien guió al sumo pontífice en su visita a Estados Unidos", señalaron fuentes del Gobierno.

"Quiero trabajar junto a usted para ordenar a América Latina y creo que con el Papa como socio, definitivamente, nos va a ir muy bien", dijo Fernández a su turno. Solá resumió sobre ese pasaje de la conversación bilateral: "Francisco de lejos sin saberlo se convirtió en un punto de unión".

Según informó la campaña de Biden en un comunicado, durante la conversación con el mandatario argentino, el demócrata "hizo hincapié en la necesidad de una cooperación hemisférica aún más profunda para promover la prosperidad económica, combatir el cambio climático, fortalecer la democracia y gestionar los flujos migratorios regionales, entre otros desafíos compartidos".

Con el triunfo de Biden y el cambio de signo político en la Casa Blanca, el Gobierno espera que la Argentina y Washington retomen la sintonía en cuestiones que se dificultaron con la administración de Donald Trump, si bien difícilmente cambie sustancialmente el apoyo de Washington a la Argentina ante el FMI y las diferencias respecto a la crisis en Venezuela.

FUENTE: La Nación.