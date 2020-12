Toda una guerrera: se cumple un año del trasplante bipulmonar de Nadia Cid

En diálogo con EL MEDIADOR, Nadia Cid, la joven que fue sometida a una operación de trasplante bipulmonar hace un año atrás, describió los momentos en los que su vida cambió para siempre. “Hace un año mis papás se enteraban de que llegaban los pulmones para mí acá en Río Gallegos".



"El día 1 de Diciembre me agarró una crisis y quería abandonar el tratamiento, mi mamá me calmó muchísimo y me ayudó y al otro día, el 2 de diciembre, le informan a mi papá que habían llegado los pulmones para mi y que empezaba todo el proceso”.





Sobre el momento en que recibió la noticia, Nadia cuenta que fue “por la mañana del 2 de diciembre. Me largué a llorar. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana para contarle porque somos una familia muy unida, me llevaron a Favaloro y a las 8 de la noche me llevaron a ver a mis papás y me despedí" narró emocionada.





"Sentí tranquilidad, sentí que estaba acompañada en ese momento”.



En otro tramo de la charla, Nadia destacó el acompañamiento de la gente de Río Gallegos y agradeció "mucho acompañamiento de parte de compañeros del nocturno, del trabajo o de ustedes los periodistas que lo llamaban a mi papá".





"Me sentí super contenida y acompañada. Hoy mi realidad es distinta y me quiero dedicar a viajar y buscar otras cosas para mi vida, con los controles correspondientes y los cuidados que mi operación necesita”.