Diputados convirtió en Ley el Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos de Santa Cruz

En la última sesión ordinaria del presente periodo legislativo, Diputadas y Diputados, con la Presidencia del Vicegobernador Eugenio Quiroga en primer término y el Vicepresidente 1° José Bodlovic luego, sancionaron diferentes iniciativas. En el turno de homenajes el diputado Eloy Echazú destacó a la escritora y poetisa santacruceña Flora Rodríguez Lofredo, que falleció a sus 91 años. Sus obras literarias entre los años 1975 y 2016 fueron declaradas como parte del Patrimonio Cultural de la provincia.

Luego el Diputado Jorge Arabel homenajeó a Zelmar Guerrero quien fue presidente del primer Concejo Deliberante de El Calafate y fundador de la reconocida chocolatería Casa Guerrero. Administró el viejo hospital durante 15 años y falleció ayer a los 83 años. A continuación con la lectura de un poema el Diputado Javier Pérez Gallart adhirió al homenaje a Flora Lofredo al igual que el Diputado José Garrido.

A su turno el Diputado Leonardo Paradis destacó el trabajo del personal esencial legislativo, quienes se han esforzado todo el año para que este Poder del Estado siga funcionando con normalidad. También la Diputada Nadia Ricci destacó el 135° aniversario de Río Gallegos, el día de la asunción del Dr. Raúl Alfonsín conmemorado el 10 de diciembre de 1983 y planteó una situación de violencia política en el HCD de Gobernador Gregores.

El diputado Matías Mazú también destacó el trabajo de distintas áreas de la Legislatura durante este tiempo de pandemia.

De acuerdo al temario, por pedido de su autor, enviaron a comisiones el proyecto de Ley de entornos Escolares Saludables y luego sancionaron la Resolución que pide al Ministerio de Transporte de la Nación que restituya el nombre original del Ramal Ferro Industrial “Eva Perón”, iniciativa de la Diputada Karina Nieto. A continuación, declararon de Interés Provincial el libro “(IM)PERFECTO, poesías del rioturbiense Gustavo Sebastián Llanos.

Sobre tablas, y por mayoría, se designó a la Diputada María Rocío García y al Diputado Carlos Santi como integrantes de la Comisión Provincial de la Memoria, en representación del Poder Legislativo.

Seguidamente, y con modificaciones realizadas durante el tratamiento en comisiones, sancionaron la Ley que crea el Sistema Integral de Medios y Contenidos Públicos de Santa Cruz. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial propone establecer nuevas formas de organización en los niveles de conducción que posibiliten una rápida respuesta a las demandas de la sociedad, dando lugar a estructuras dinámicas y adaptables a los cambios permanentes en materia comunicacional.

Además sancionaron una Resolución que emplaza a Sinopec Argentina Exploration and Production INC a presentar ante el Instituto de Energía de Santa Cruz su plan de inversiones para las 15 áreas bajo su titularidad, en los términos del Artículo 18 inc. 5) de la ley 3129 o en su defecto, autorizar a alguna empresa en la cual el Estado Provincial tenga participación mayoritaria, conforme una estructura a ser determinada de mutuo acuerdo con el Instituto de Energía y Sinopec Argentina Exploration and Production Inc, de manera que se lleven a cabo en las áreas en las cuales no esté interesada en invertir las actividades tendientes a su desarrollo y con miras al sostenimiento de los puestos de trabajos.

A continuación sancionaron una Resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, autorice a las líneas aéreas que operan en el Aeropuerto Comandante Armando Tola del Departamento Lago Argentino, el ingreso de los vuelos comerciales programados para los meses de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo de 2021, de acuerdo al volumen de demanda existente conforme lo que oportunamente éstas informen.

Luego aprobaron una Resolución que solicita al Poder Ejecutivo Provincial requiera al Poder Ejecutivo Nacional la intervención de la Cancillería, para garantizar el retorno de la ciudadana Argentina, Sra. Pura Concepción Moreno, desde Santiago de Chile hasta su ciudad de residencia, Rio Gallegos Santa Cruz, en las condiciones establecidas en la legislación y tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos. Además requiere que se efectúen las averiguaciones correspondientes, para determinar si existieron tratos vejatorios por parte de la Policía de Investigaciones de Carabineros de la República de Chile hacia esta señora.

En el mismo sentido, aprobaron la Resolución que pide al Poder Ejecutivo Provincial que, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días, contados a partir del 31 de diciembre de 2020, remita a la Legislatura Provincial un proyecto de Ley estableciendo un nuevo marco regulatorio de los acuerdos de concesión, sus prorrogas y causales de rescisión, para la explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz.

Diputadas y Diputados manifestaron el beneplácito por la decisión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que aprobó la restitución de “Patria” y “Pecho Alegre”, dos caciques tehuelches cuyos cuerpos integran las colecciones del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales; permitiendo, de esta manera que, si la medida es ratificada por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional de la Plata, los mismos sean restituidos a la comunidad Francisco Vera de Santa Cruz, lo que constituye una reparación necesaria para los pueblos originarios, permitiendo que, según dicta su propia cosmovisión, sus ancestros puedan descansar en paz.

Más adelante, manifestaron el beneplácito y reconocimiento a la Escuela Industrial N° 2 “Arquitecto Jorge Papatanasi” de Pico Truncado y a su equipo de docentes que, en representación de la provincia de Santa Cruz, obtuvieron el Premio Nacional a la Innovación Educativa con el Proyecto “Motor Generador a Imanes de Neodimio”, cuya ejecución se realizará con los fondos obtenidos en la competencia regional y nacional, en las que participaron más de 190 proyectos de varias provincias del país.

También declararon de interés provincial el Libro “Cueva de las Manos: Naturaleza y Cultura del Noroeste de Santa Cruz”, material editorial que contiene fotografías, mapas y relatos de la abundante diversidad de atractivos naturales, arqueológicos y paisajísticos, realizado por la Secretaria de Estado de Ambiente, la Secretaria de Estado de Responsabilidad Social, y la Jefatura de Gabinete de Ministros.