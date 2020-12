Alberto Fernández se aplicará la vacuna rusa en los próximos días

El presidente, Alberto Fernández, no puede disimular su preocupación ante el aumento de casos -que temen se incremente por las Fiestas y las vacaciones- y en este sentido apela a la conciencia individual. Es que, aunque no lo admiten públicamente, en el Gobierno saben que sería de muy difícil cumplimiento algún tipo de medida restrictiva.

Alberto Fernández confirmó que la vacuna Sputnik V que llegó hoy al país se podrá aplicar a los mayores de 60 años. Cabe recordar que la Argentina recibió unas 300.000 dosis a ser distribuidas en todo el país.

Si bien aún no está confirmado, en principio, el presidente se vacunaría este lunes aunque, sonriendo, le pidió a los periodistas: “Después no me critiquen que le quito una vacuna al personal de salud”.

En realidad, en general los presidentes suelen ser los primeros en vacunarse como como una señal positiva frente a la pandemia y para aventar resquemores respecto a la confiabilidad de las vacunas. Tal fue el caso el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.

Respecto a los problemas suscitados con Pfizer el Presidente señaló que se está conversando, pero que no podía entrar en detalles por razones de confidencialidad del contrato. Si admitió que el problema de Pfizer era un tema “interpretativo” de la ley de vacunas que recientemente sancionó el Congreso.

En este punto, según distintas fuentes la objeción del laboratorio pasaría por el artículo de la ley que dice que si bien Argentina acepta la jurisdicción de tribunales extranjeros, sin embargo, “en ningún caso la prórroga de jurisdicción podrá extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”.

Este sería el punto que Pfizer objeta y que fuera introducido en la nueva Ley de Vacunas -según dicen- por pedido de la oposición.

Respaldo al Gabinete

En otro orden de cosas, el primer mandatario volvió a respaldar a su gabinete nacional y en particular a la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Escuetamente dijo que esta “todo está bien” y agregó “estamos trabajando todos juntos”, nuevamente dando a entender que, por el momento, no tiene pensado modificar su Gabinete.

Las buenas noticias las aporta la economía, según dijo Alberto Fernández. Destacó que la economía viene creciendo hace tres meses, aunque no dejó de manifestar su preocupación por la suba de precios en particular de la carne, trigo y el maíz, sectores que “estamos trabajando”, sin dar detalles.

El jefe de Estado agradeció al personal de la Casa Rosada por su colaboración en estos “tiempos tan difíciles” en ocasión del brindis por las Fiestas de Fin de Año.

FUENTE: Ámbito.