Fernández calificó de "payasada" las denuncias contra González García y justificó la vacunación de funcionarios

El presidente Alberto Fernández consideró que son una "payasada" las denuncias penales contra González García, por las anomalías detectadas en el proceso de vacunación contra el coronavirus, a las que consideró "una falta grave".

"Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", aseveró el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció hoy en México, junto a su par de ese país, Andrés López Obrador, tras la reunión que ambos mantuvieron en la sede del Poder Ejecutivo Federal.

En ese marco, al ser consultado sobre las irregularidades que derivaron en la salida de Ginés González García del gabinete, Alberto Fernández señaló: "Leí que hicieron una denuncia; el hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García haya debido dejar su cargo, pero terminemos con la payasada; le pido a los jueces y fiscales que hagan lo que deben", sostuvo.

El mandatario enfatizó que "no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga 'será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila', no existe ese delito y no se pueden construir delitos graciosamente".

"Tienen muchos delitos para investigar, como el negocio de los peajes de (Mauricio) Macri, y el terrible y lamentable endeudamiento que Argentina vivió que fue un negocio para los amigos del poder", dijo.

El mandatario dijo que le pareció “razonable” que se vacunaran el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés, y el ministro de Economía Martín Guzmán junto con su equipo, porque debían viajar al exterior para cumplir tareas en representación del país, pese a que finalmente Taiana y Valdés no formaron parte de la comitiva.

"Me vacuné para convocar a la confianza ciudadana"

En tanto, el Presidente dijo que se vacunó con la Sputnik V "para convocar a la confianza ciudadana", lo mismo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros mandatarios e intendentes "que ni siquiera son oficialistas".

"Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", dijo Fernández en la rueda de prensa, en la que indicó además que se vacunó "ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno".

En el marco de la rueda de prensa, acompañado por su par Andrés López Obrador, Fernández añadió: "Los medios en la Argentina pusieron mi nombre entre los que recibieron la vacuna indebidamente, pero me la tuve que dar porque los medios decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana porque hubo una campaña despiadada desatada en la Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno".

Al respecto, el mandatario recordó que "hasta lo denunciaron" por "estar distribuyendo veneno y ahora resulta que los que me denunciaran me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más veneno".

"En circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas. El concepto de irregular es un concepto a revisar porque entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse, pero cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro en cuya dependencia pasaron estas cosas", explicó, en referencia a la renuncia de Ginés González García.

"El tema de las vacunas es muy sensible y debemos tratarlo con mucha seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando", indicó.

