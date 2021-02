"The Walking Dead" vuelve para finalizar su décima temporada con seis nuevos episodios

"The Walking Dead", serie que sigue a un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis zombie, regresará a la señal de Star Channel desde este lunes a las 22 con seis nuevos episodios que cerrarán la décima temporada, cuyo último capítulo original debió ser postergado debido a la pandemia de coronavirus.

La entrega, que podrá verse de manera semanal, será emitida pocos días después de que comenzaran los rodajes para la próxima y última temporada, la undécima.

Basada en el reconocido cómic creado por Robert Kirkman, "The Walking Dead", pese a su progresiva pérdida de rating y muchos cambios en el elenco, logró reunir una enorme popularidad y sostener a una audiencia pendiente del devenir de ese relato plagado de muertos vivientes, situaciones límite y un peligro constante.

En el último episodio, emitido en octubre del año pasado, las tres comunidades que habían logrado establecerse en pueblos abandonados resultaron victoriosas en la batalla final contra el grupo antagonista de esta temporada, conocido como "Los Susurradores", aunque a costa de la destrucción casi total de sus recursos.

Los nuevos episodios retomarán ese momento de la historia, con los sobrevivientes traumatizados e intentando recuperarse de las consecuencias de la contienda, mientras cuestionan sus formas de organizarse en sociedad y el sentido que tienen sus esfuerzos por mantenerse vivos.

Además, se sumarán nuevos actores al elenco, que contará con la participación de Robert Patrick ("Terminator 2: el Juicio Final") como Mays; Hilarie Burton Morgan ("One Tree Hill") como Lucille; y Okea Eme-Akwari ("Cobra Kai") como Elijah.

Si bien se trata del preludio a la última temporada de la serie, la cadena por la que se transmite en Estados Unidos, AMC (que en Argentina y el resto de Latinoamérica es uno de los principales contenidos de Star Channel), prepara un spin-off sobre los personajes de Daryl y Carol (Norman Reedus y Melissa McBride), los últimos que continúan actualmente desde el origen.

Al respecto, ya trascendió que esa producción se emitirá a partir de 2023 y estará a cargo de Angela Kang, la actual responsable de "The Walking Dead", y Scott Gimple, que ocupó el mismo lugar en años anteriores.

El universo creado en torno a "The Walking Dead" cuenta ya con los spin-offs "Fear the Walking Dead", cuya sexta temporada arrancará el 12 de octubre, y con "The Walking Dead: World Beyond", sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombie, que estrenó en octubre de 2020, en ambos casos a través del canal de cable AMC en Argentina.

Además, AMC y Universal Pictures trabajan conjuntamente en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), protagonista excluyente de la serie durante sus nueve primeras temporadas.

FUENTE: Télam.