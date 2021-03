El "Peque" Schwartzman debuta en el Argentina Open

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis en Sudamérica y máximo favorito al título en el Argentina Open, hará su presentación este jueves ante el eslovaco Lukas Klein en el partido saliente de la programación de octavos de final.

El "Peque" Schwartzman (9), finalista en Buenos Aires en la edición 2019 y semifinalista el año pasado, jugará no antes de las 20 ante Klein (291), un tenista surgido de la clasificación, en el partido que cerrará la jornada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, con televisación de la señal TyC Sports.

En la Cancha Central Guillermo Vilas jugarán desde las 13:00Pablo Andújar (España) vs. Gianluca Mager (Italia) y a continuación lo harán Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Benot Paire (Francia).

Posteriormente lo haránJaume Munar (España) vs. Frances Tiafoe (EEUU) y, no antes de las 20,Diego Schwartzman (Argentina) vs. Lukas Klein (Eslovaquia).

En la cancha número 2 desde las 15:00 se enfrentaránAndre Goransson (Suecia) y Thiago Monteiro (Brasil) vs. Tomislav Brkic (Bosnia) y Nikola Cacic (Serbia).

A continuación se jugará el dobles entreMáximo González (Argentina) y Simone Bolelli (Italia) vs. Andrés Molteni (Argentina) y Guillermo Durán (Argentina) o Dominik Koepfer (Alemania) y Joao Sousa (Portugal).

El siguiente partido lo disputaránFrancisco Cerúndolo (Argentina) y Federico Coria (Argentina) vs. Austin Krajicek (EEUU) y Franko Skugor (Croacia).

FUENTE: Télam.