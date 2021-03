Santa Cruz firmó el Acuerdo Federal para una Argentina unida contra la violencia de género

La Gobernadora Alicia Kirchner participó de la firma en el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, gobernadorxs de las provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Acuerdo Federal tiene por objetivo el compromiso de cada uno para implementar políticas públicas integrales y eficaces a nivel nacional, provincial y municipal. Así, busca priorizar la toma de decisiones y acciones dirigidas a erradicar las violencias de género.

Para ello, el primer camino es la jerarquización y el fortalecimiento de las áreas de género encargadas de abordar esta problemática en cada territorio, dotándolas de los recursos, las herramientas y acompañamiento político.

Para lograr la transformación cultural que se requiere, se busca avanzar, fundamentalmente, en políticas de prevención de las violencias, articulando acciones entre las distintas agencias estatales y con las organizaciones sociales, comunitarias y de la sociedad civil.

Entre los objetivos, persigue garantizar los dispositivos y herramientas adecuadas para una asistencia integral para todas las personas que atraviesan esa situación.

De la misma manera, la primera mandataria santacruceña encabezó la firma del acta compromiso entre los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social de Santa Cruz que busca profundizar las políticas de prevención y programas para la protección y asesoramiento de los derechos de las mujeres, diversidad y género.

Acompañaron a la primera mandataria provincial la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel; el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre; la Diputada Nacional; Paola Vessvessian y la subsecretaria de las Mujeres, Jazmín Machiavelli.

El acta, asimismo, establece un ámbito de trabajo articulado que garantice un abordaje integral, eficaz e interdisciplinario por parte de los distintos organismos del estado involucrados en la temática.

En primer lugar, Alicia envió el reconocimiento a todas las mujeres de la provincia en este día y señaló: “Creo que más allá de los discursos y palabras, nuestro trabajo tiene que tener un consenso en los abordajes. El eje está en trabajar sobre la igualdad y en toda la temática de violencia donde tenemos que terminar con la tolerancia a muchas realidades”.

La primera mandataria pidió y remarcó la importancia del trabajo conjunto, intersectorialmente e interdisciplinariamente: “También lo tenemos que hacer con la justicia. Creo que hay mucha lentitud en la resolución de los problemas de violencia”, agregó.

La Gobernadora instó a trabajar “fuertemente en el eje de igualdad, con un abordaje integral y transversal”.

“Soy siempre una disconformista, creo que las políticas deben ser fortalecidas y nuestro desafío es que año a año la vayamos mejorando”, resaltó Alicia e indicó que, “así como el Presidente llamó al consenso nacional, tenemos que trabajar con todos los municipios porque las políticas deben ser territoriales”.

Siguiendo esta línea, la primera mandataria indicó: “Quiero una sociedad que no discrimine, que no tolere lo que no corresponde y para eso tenemos que tener un Estado que esté a la altura de las circunstancias, no puede tener reacciones lentas”.

Asimismo, puso en relevancia el acuerdo entre los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social y sostuvo: “Espero que sea una política consolidada de la provincia, junto con municipios y comisiones de fomento”.

Para finalizar, Alicia señaló: “A mis funcionarios les digo que pongan todo para que realmente podamos concretar en el día a día; políticas rápidas, eficientes, donde la igualdad esté presente”.