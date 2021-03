Grasso: "Se olvidan que Giubetich subió un 1000 % los impuestos"

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, respondió a las críticas sobre el aumento de los impuestos municipales establecidos en la tarifaria del año 2021, y aseguró "se olvidan que Giubetich subió los impuestos un 1.000 por ciento argumentando que hacía años que no se realizaba una actualización de la tarifaria. Nosotros hemos aplicado una suba del 36% en algunos impuestos, pero también nos cuestionan que se aumentó la patente y eso está sujeto al incremento que tienen los vehículos en su valor, por eso se da el incremento".

"Me pueden cuestionar la suba de impuestos y el vecino está en todo su derecho, y es lógico que proteste porque sube todo, pero la realidad es que tratamos de aplicar un incremento lógico. Lo que no van a poder cuestionarle a esta gestión es que subió los impuestos y no hace nada. Basta con recorrer la ciudad para ver que estamos trabajando, haciendo obras, poniendo mejor la ciudad" aseveró el jefe comunal.

El intendente ratificó la continuidad del plan de obras y el avance de la obra de la Av. San Martín, "vamos a seguir dentro de los plazos habilitando nuevos tramos en la medida que nuestros empleados municipales vayan avanzando. Estamos muy contentos con el trabajo que se está haciendo y son nuestros municipales los artífices de los cambios que se están dando".

Grasso admitió que quiere que se de el debate sobre la coparticipación reclamada por todos los Municipios en cuanto a la actualización de los índices, "es un tema donde la Legislatura tiene que avanzar".

También se refirió a los cuestionamientos sobre la quita de varios árboles en distintos puntos de la ciudad y señaló "sabemos los árboles que se sacaron, pero también todo los que hemos plantado y replantado. Se critica la decisión de sacar algunos árboles pero no se dice que las raíces se metieron dentro de los caños de desagote pluvial rompiendo la red. Acepto las críticas pero también hay una respuesta y una lógica para lo que se ha hecho".

Finalmente, el jefe comunal anunció que se avanzará en la recolección diferenciada de residuos "es un tema primordial, empezar a tener otra conducta con el manejo de la basura, colaborando con una preselección domiciliaria. En pocos días vamos a informar cómo vamos a organizar un nuevo esquema y qué días se pasarán a buscar los residuos de manera diferenciada".