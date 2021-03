Carabajal confirmó que hubo gente de ANSeS a inicios de febrero en la CPS

La Vocal por los Pasivos ante la Caja de Previsión Social (CPS), Viviana Carabajal, admitió que hubo gente de la ANSeS "mirando los números" a principios del mes de febrero, en el ente previsional provincial, lo cual "llamó mucho la atención".

Hoy la representante de los jubilados participará de una Jornada Nacional de Lucha de las Organizaciones de Jubilados, asistiendo a un zoom donde se debatirá sobre la posible "armonización" de la Caja de Previsión Social.

"Se intenta recuperar el aporte que la ANSeS dejó de girar en el 2018 para atender el déficit previsional del sistema jubilatorio provincial. Sin dudas, ellos quieren ver los números, a mí me invitaron a participar pero no participé por una decisión personal. Es verdad que debemos estar alertas y que cada tanto reaparece este fantasma de la posible transferencia de la Caja, pero hay que ser prudentes, y no alertar gratuitamente a nuestros jubilados" señaló en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR.

"De todas formas hay que estar atentos" sentenció Carabajal, quien además se mostró preocupada por la falta de cobertura de la Vocalía por los Activos en el ente tras la renuncia de Olga Reinoso. "Fue coincidente la renuncia con la llegada de la gente del ANSeS" dijo y aseveró "más allá de no compartir las explicaciones que dio la Vocal renunciante, hoy la realidad es que los activos no tienen representación en el ente el gobierno no puede llamar a una nueva elección por la pandemia".