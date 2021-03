Mauricio Macri: “Alberto no ha ocupado el rol de Presidente”

El ex presidente Mauricio Macri volvió a expresar fuertes críticas a Alberto Fernández en el marco de la presentación de su libro, Primer Tiempo, que este viernes incluyó un contacto con sus seguidores de redes sociales.

Durante una transmisión en vivo por Instagram que se extendió durante 10 minutos y en la que también participó su esposa, Juliana Awada, a Macri le consultaron qué pensaba de Alberto Fernández. Y contestó: “Pienso una cosa, que no ha hecho honor a la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos, no ha ocupado el rol de Presidente”.

El contacto tuvo una intermediaria que leyó interrogantes que habían sido enviados por los fans previamente a través de la misma plataforma. Hubo muchas consultas sobre política y actualidad, pero también hubo lugar para el presente de Boca y la relación del matrimonio con su hija Antonia.

Una vez más, el ex mandatario dejó en claro que seguirá trabajando en política y dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2023. “Esta es la última experiencia populista de la Argentina”, respondió en dos oportunidades. Y les pidió a los jóvenes que piensan en emigrar que se queden porque “este es el año bisagra en que cambia todo”.

Macri calificó la salida de la Argentina del Grupo de Lima como un retroceso. “Otra vez alineados con Venezuela, no hay nada bueno. Es pobreza, exclusión, pérdida de libertad... ¡es terrible la política exterior que está allegando adelante este Gobierno”.

El dirigente de Juntos por el Cambio aprovechó la oportunidad para hablar del descuido que tuvo la semana pasada cuando participó de una reunión virtual desde su habitación. “Juliana se rio del tema y me pidió que tenga más cuidado; yo volvía de gimnasia y trato de hacer multitasking, entonces me conecto al zoom desde el teléfono y no me di cuenta qué se veía”, dijo.

FUENTE: Infobae.