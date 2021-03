El Palau Sant Jordi de Barcelona fue el escenario del recital del grupo Love of Lesbian, en el mayor evento comercial de este tipo celebrado en Europa en un año. El valor de la entrada incluía la realización de un test rápido y una mascarilla de alta calidad, cuyo uso era obligatorio.

Se profundiza el colapso sanitario en Brasil

Desde fin de marzo de 2021 no hay playas ni bares ni comercios, no hay vehículos para vender en las concesionarias por la falta de producción y no hay camas para morir de Covid-19.