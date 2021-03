Dr. Javier Fariña: "Hay que modificar la conducta social de relajo generalizado que hay"

Con la declaración de transmisión comunitaria confirmada en el país de las nuevas cepas del coronavirus, desde el Gobierno nacional se analizan una serie de medidas, tendientes a afrontar los nuevos tiempos que demandará la nueva fase de la pandemia.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Javier Fariña médico infectólogo integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) se refirió a dicha confirmación y sostuvo "los dirigentes deben seguir tomando decisiones para tratar de evitar la propagación del virus, como el cierre de fronteras, mayor control sobre los que ingresan y se van del país, seguir insistiendo con limitar las reuniones masivas o limitar el movimiento nocturno. Son todas medidas necesarias porque hay que estar preparados para lo que se viene. Y por otro lado, está la vacunación que a la fecha es insuficiente para revertir la cantidad de casos en el país, pero que esto es una realidad a nivel mundial, no solo de la Argentina".

"Esto es una lucha de día día, semana a semana, hay que evitar el relajamiento y fomentar el cumplimiento de las medidas de prevención por parte de los individuos. Creo que este combo de factores definirá las semanas que vienen. Es complejo lograr un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, pero ya tenemos un año de aprendizaje y eso juega a favor" analizó el médico.

"Esto sigue, acá no terminó nada" aseguró Fariña, que agregó "seguramente se empezarán a tomar medidas más sectorizadas en función de lo que pasa sanitariamente en cada distrito, en cada municipio".

"Se definió que hay transmisión comunitaria porque no se pudo establecer una cadena epidemiológica desde dónde viene el caso identificado, por eso hablamos de brote comunitario. Lo mismo ocurrió con la cepa inicial" dijo, para explicar que en el caso de las cepas de Reino Unido y Manaos "son ambas más contagiosas, son más letales, la de Reino Unido en un 60%, y la de Manaos es más letal en grupos etarios jóvenes".

"Nos preocupa, pero hay que seguir fortalecimiento el uso del tapaboca, el distanciamiento, el uso del alcohol en gel, lavarse las manos y no compartir reuniones sociales y familiares con personas que no sean convivientes de la residencia. Hay que modificar la conducta social de relajo generalizado que hay, entender que acá no se terminó nada y que hay que estar más preparados para lo que se viene" aseveró.

Para Fariña, "lo positivo es el gran aprendizaje que hemos tenido, un sistema de salud que se ha robustecido en recursos, no así en personal, el recurso humano no ha sido ampliado. Por otro lado estamos con un personal de salud cansado, y la sociedad está cansada de los coletazos que dejó la cuarentena. Vemos que se ha perdido el miedo y las consultas en los hospitales ahora es más tardía, la realidad es que si hay una persona con síntomas respiratorios, lo más probable es que tenga COVID y si no consulto y no me testeo, lo estoy transmitiendo seguramente".

Consultado sobre la decisión de aplicar mayor cantidad de primeras dosis y prorrogar la aplicación de la segunda para llegar a mayor cantidad de personas dijo "estoy 100 por ciento de acuerdo con la aplicación de la primera dosis, y el tener con algo de inmunidad a mas gente es la medida más lógica".

"Debemos entender que para tener inmunidad de rebaño hay que tener al 70% de la población vacunada, estamos muy lejos la Argentina y el mundo de esto, por ende debemos trabajar en lo que sí podemos hacer hoy y es reforzar las medidas de cuidado que están vigentes desde el inicio de la pandemia" concluyó.