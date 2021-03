Marcela Padrón: "Acá hay un muerto y para la Jueza no pasó nada"

La hermana de Juan Manuel Padrón, el trabajador del Concejo Deliberante de Río Gallegos e histórico militante de la UCR local que fuera encontrado muerto en su domicilio junto a su pareja, aseguró que la familia presentará a través de sus abogados, un pedido para que se revea y revoque la decisión de la Jueza Rosana Suárez, quien dejó en libertad a Sofía Ávila, la pareja que estaba con Padrón al día del crimen.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Marcela Padrón dijo "acá hay un muerto y para la Jueza no pasó nada. No entendemos este fallo. Vamos a apelar esta resolución porque no tiene ninguna lógica" y agregó "la Jueza atendió la versión de la mujer y no consideró ninguna prueba".

"Con nuestros abogados Jovita Vivar y Máximo Ulloa vamos a pedir que se revea y se revoque esta decisión" y continuó "la dejó libre y eso es inentendible". Marcela aseguró que la mujer mintió porque dijo que Juan Manuel "se había suicidado y que estaba embarazada, lo cual también después se constató que era mentira. Terminó diciendo que mi hermano la violó, se hicieron los exámenes ginecológicos y también se descartó, pero para la Jueza no es culpable y la dejó libre".

Este miércoles 31 de marzo a las 11:30 habrá movilización de los familiares y amigos de Juan Manuel Padrón reclamando públicamente a la justicia por la decisión de la magistrada.