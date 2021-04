Defensa del Consumidor y las compras on line: "Extremar los cuidados sobre todo comprando en páginas seguras"

El área de Defensa al Consumidor recomendó realizar compras en sitios y/o páginas seguras debido a la gran cantidad de reclamos que se han registrado por compras on line de productos que no tienen un respaldo de empresas, sino de particulares que usan las redes sociales para comercializar mercadería.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Directora Provincial de Consumo del Ministerio de la Producción de la provincia, Fani Díaz, sostuvo "en el caso de las compras directas, la gente cuenta con los tickets que ya sirve como documentación respaldatoria en el caso de que suceda algo con el producto que adquirimos, pero cuando hacemos compras on line es distinto, y sobre todo con la pandemia, se dio mucho el comercio electrónico como salida. Se debe verificar que se compra en sitios seguros, que tengan páginas en internet oficiales. Hoy por hoy hay mucha compra en Instagram o Facebook y son páginas que no pertenecen a empresas, sino a particulares, que después no atienden ante un reclamo".

"Desde Defensa al Consumidor si no hay una factura o un ticket que respalde esa relación de consumo, no podemos iniciar ningún tipo de acción" dijo la funcionaria, que aseguró "las encomiendas, el producto no llega, o llega en malas condiciones o llega la mitad de lo comprado, son reclamos muy comunes en la actualidad".

"Deben ingresar a la página del Ministerio e iniciar un reclamo on line en caso de verse afectado" señaló.