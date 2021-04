Fernando Allturria: “Malvinas es la única causa realmente nacional que nos une”

Por cuarto año consecutivo se realizó la caravana “Malvinas por siempre argentinas” liderada por la Asociación Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas “José Honorio Ortega” recorriendo la ciudad visitando los monumentos y murales referentes a la gesta de 1.982. La caravana partió desde la sede de la asociación hasta Sureda, visitando el avión Mirage y el monumento a los pilotos de la Fuerza Aérea ubicados en Almirante Brown, Mendoza, Perito Moreno, Lisandro de la Torre, José Martí hasta San José Obrero pasando frente a murales alusivos en ese barrio, Avenida Balbín, Autovía, calle Filippo donde se encuentra ubicada la casa de los padres del Soldado Ortega, Avenida Ríquez, Lorenzo hasta Maury donde se encuentra un mural. Desde allí continuaron hasta la comisaría Tercera pasando frente al mural ubicado en Paradelo y Tamel Aike. Continuaron hasta Perón donde visitaron la restauración del mural en Honor al Soldado Ortega, y continuaron hasta el Monumento ubicado en Beccar y San Martín.

Instantes antes de iniciar el recorrido, el presidente del Centro Fernando Alturria se refirió al significado de este día no solo para el sector que representa, con el recuerdo de haber vivido la guerra sino también para toda la sociedad, especialmente la sociedad santacruceña que vivió los días de la gesta muy de cerca: “Malvinas es la única causa realmente nacional que nos une”. Alturria recalcó “hablar de Malvinas es hablar de Patria, Malvinas significa el escudo, la bandera , el Himno, el General San Martín, Belgrano, todo eso que nos une a los argentinos”, porque “con Malvinas no hay grieta, nadie está excluido, Malvinas es inclusión” enfatizó. En ese sentido destacó como ejemplo que “en Malvinas no éramos todos católicos” por lo cual en la vigilia la invocación religiosa estará a cargo de un sacerdote católico y de un pastor evangélico, y lamentó no contar con un rabino para que participe también. “Ese es el mensaje que damos, unión y esperanza”, expresó.

Agenda: Vigilia y Homenaje

“A partir de las 23:30 hacemos la concentración para las doce recibir este nuevo 2 de abril, 39 años de la recuperación de Malvinas y día de los caídos y veteranos de guerra de Malvinas”, señaló Alturria sobre la concentración que se hará esta noche en el renovado monumento.

“Sabemos que se va a acercar gente muy malvinera, les pedimos que vayan con tapabocas y mantengan el distanciamiento para cuidarnos entre todos”, indicó.

También anticipó que mañana 2 de abril se realizará el acto “que si bien va a ser sencillo y corto no quiere decir que no tenga la trascendencia que merece”.

Visiblemente emocionado Alturria finalizó “agradezco a todo el pueblo de Río Gallegos que siempre nos acompaña, de verdad me emociona”.