El Intendente Pablo Grasso recorrió obras con Aníbal Fernández

Esta tarde en su despacho, el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso recibió la visita de Aníbal Fernández, actual interventor de la empresa YCRT, que estuvo acompañado de integrantes de su equipo técnico. También estuvo presente Gustavo “Kaki” González, jefe comunal de la localidad de Puerto Deseado, con quién se dialogó sobre distintos temas de la actualidad política y social.

Durante su visita al despacho municipal, Aníbal Fernández recibió de manos del Intendente Pablo Grasso una réplica de la foto oficial del ex presidente Néstor Kirchner cuando fue Intendente de Río Gallegos en el periodo 1987-1991, se trata de una copia de la imagen que está exhibida en el pasillo central del Municipio junto al resto de los jefes comunales.

Luego el Intendente Pablo Grasso junto al Interventor de YCRT y el resto de la comitiva, comenzó una recorrida por la ciudad que incluyó la obra de construcción de la Casa de la Juventud, que está ubicada en los predios de YCF en la costanera local, y que gracias a un acuerdo pasaron a manos del Municipio para el desarrollo de diferentes proyectos. Allí el intendente capitalino mostró los avances de obra al funcionario nacional, que se interiorizó y valorizó la recuperación del predio.

Respecto a la visita del actual interventor de YCRT, Grasso resaltó la labor y la gestión de Fernández ante la Agencia de Administración de Bienes de Estado para la cesión de los predios de la ex empresa YCRT a la Municipalidad de Río Gallegos. Cabe recordar que en estas gestiones también participo el ex vicegobernador Pablo González.

La recorrida continuó en el CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), Doctor Fernando Peliche, lugar en el cual la comitiva fue recibida por Marcela González, Secretaria de Salud de la Municipalidad de Río Gallegos. Allí Aníbal Fernández recorrió las instalaciones y también se interiorizó de la tarea que se realiza en el vacunatorio municipal, al que no pudo visitar por cuestiones de agenda.

Consideraciones

Durante la recorrida efectuada a la ex instalaciones de YCRT, el Doctor Aníbal Fernández en dialogo con distintos medios de prensa indicó: “nosotros vinimos a ver algo que desde el derecho se dice titular del dominio, los dueños de esta tierra eran Yacimientos Carboníferos Río Turbio y el intendente Grasso lo que hace, con muy buen criterio, es aprovechar este lugar que estaba abandonado y no se protegía”, y resaltó que “lo importante de esto es que se ha resuelto y encontrado alternativas para la juventud, la verdad me llena de satisfacción que hayamos podido colaborar haciendo este comodato por muchos años, porque ceder un bien del Estado es muy complicado”.

“Las cosas hay que hacerlas porque si no estamos siempre de chamuyo y yo no creo en esas cosas, por eso lo que queríamos era resolverlo de una vez por todas, si hay alguien que tiene vocación de hacerlo no le pongamos palos en la rueda, resolvamos las cosas rápidamente”, dijo en referencia a las gestiones realizadas para la cesión del predio y posterior construcción de la nueva Casa de la Juventud.