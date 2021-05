Desbarataron 2 fiestas clandestinas en Río Gallegos: "Son una falta grave contra la salud pública"

En la madrugada del sábado la Policía de Santa Cruz en diferentes operativos puso fin a dos fiestas clandestinas que se estaban llevando a cabo en la capital provincial. Además de la intervención policial, se labraron actuaciones judiciales a un total de 52 personas, entre mayores y menores de edad, una de las cuales manifestó que era COVID Positivo.

Ante esta situación, el ministro de Salud y Ambiente Claudio García indicó que además de las actuaciones judiciales de oficio iniciadas por las autoridades policiales la cartera sanitaria realizarà la investigación epidemiològica para constatar fehacientemente la existencia de casos positivos de covid.

“En principio de constatarse la existencia de casos positivos, además de la causa judicial, deberán hacer aislamiento en forma conjunta con los familiares y contactos estrechos a los fines de no propagar más la infección”, explicó García.

En otro tramo, se refirió a la gravedad de estas conductas que no respetan los protocolos sanitarios ni disposiciones provinciales o nacionales. “Nadie puede desconocer la gravedad de la situaciòn sanitaria y del riesgo al que estas personas se estàn exponiendo y lo que es peor, exponiendo a sus familias, más aún sabiendo la existencia de las denominadas cepas peligrosas: Manaos, Rìo de Janeiro y Británica”

Estas nuevas variantes “tienen un alto poder de transmisibilidad y generan cuadros clínicos más graves y que en personas jóvenes los lleva rápidamente a la internación en terapia intensiva”, subrayó el funcionario provincial.

“Las reuniones masivas, en espacios cerrados, -continuó Garcìa - sin medidas de protección son el mejor escenario para la propagación del virus. Sabemos que bastan sólo unos minutos de exposición para que una persona contagie a otra. Imaginemos lo que sucede en una fiesta donde no hay ventilación, no hay barbijos, no hay distanciamiento”.

También hizo hincapié en que las posibilidades de contagio no finalizan con las cincuenta personas que asistieron a estas fiestas. “Cuando vuelven a casa, a su lugar de trabajo o estàn en la calle, ese número crece exponencialmente”.

“Hay que ser muy consciente que estas fiestas clandestinas son una falta grave a la salud pùblica”, enfatizó el ministro de Salud y

A la vez recordó que el Gobierno Provincial trabaja desde todas sus áreas para controlar el cumplimiento de los protocolos en todos los sectores: “Hay un gran esfuerzo social en el cumplimiento de protocolos y medidas de cuidado para que algunos pocos pongan en crisis el gran esfuerzo de la sociedad responsable y el Estado en conjunto”.

“Todos estamos haciendo enormes esfuerzos por superar esta pandemia que nadie eligió, es importante respetar ese esfuerzo y tener en claro que una fiesta, una noche, puede terminar en el fallecimiento de un ser querido”, concluyó García.