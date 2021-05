Nueva York anunció que las personas vacunadas ya no deberán utilizar mascarillas

Los neoyorquinos vacunados pueden deshacerse de sus mascarillas, incluso en interiores, el maratón de la ciudad de Nueva York está regresando y el Radio City Music Hall reabrirá a las audiencias vacunadas, anunció el lunes el gobernador Andrew Cuomo en una serie de anuncios destinados a acelerar la reapertura del estado.

“Volvamos a la vida”, dijo Cuomo, hablando desde el gran auditorio del Radio City Music Hall. “Si estás vacunado, estás a salvo. Sin mascarillas. Sin distanciamiento social“. Después de una demora de varios días, Cuomo dijo que el estado está adoptando una nueva guía sobre máscaras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron la semana pasada.

Las personas no vacunadas e inmunodeprimidas deben seguir usando una máscara y mantener el distanciamiento social, pero las personas que han completado su serie de inoculaciones ya no tienen que hacerlo a partir del miércoles. Las máscaras seguirán siendo necesarias para todos en ciertos entornos, como escuelas y hogares de ancianos.

Cuomo hizo el anuncio horas después de que el servicio nocturno en el metro de la ciudad de Nueva York se reanudara por primera vez en más de un año mientras la ciudad continuaba emergiendo de la pandemia de coronavirus. Los nuevos casos del virus se han desplomado en todo el estado en las últimas semanas y han bajado un 78% desde finales de marzo.

El Maratón de la Ciudad de Nueva York, dijo el gobernador, regresará el 7 de noviembre. Por ahora, la capacidad está limitada a 33,000 corredores, pero Cuomo dijo que la restricción podría cambiar en los próximos meses si las cosas continúan mejorando.

El Radio City Music Hall reabrirá en junio a plena capacidad, pero solo para personas vacunadas, con un evento de alfombra roja para el Festival de Cine TriBeCa.

Los dos equipos profesionales de baloncesto de la ciudad, los Knicks y los Nets, también podrán ampliar la capacidad de asistencia para los próximos partidos de playoffs, con la mayoría de los asientos reservados para las personas que se hayan vacunado. El gobernador había anunciado previamente que muchas restricciones a las empresas se relajarán el miércoles, incluidas las reglas que anteriormente limitaban la ocupación.

En cuanto a la reapertura del metro, la primera mañana de servicio ininterrumpido de trenes fue bien, dijo el presidente de la Autoridad de Transporte Metropolitano, Pat Foye.

“Estamos muy contentos de traer de vuelta el servicio 24/7”, dijo Foye en la radio WINS. “Es importante para la economía de Nueva York, restaurantes, bares, clubes nocturnos, etc., conseguir clientes y empleados desde y hacia, y también es importante desde el punto de vista psicológico”.

El sistema se cerró entre la 1 a.m. y las 5 a.m. a partir del 30 de abril de 2020 para que los trenes y las estaciones pudieran desinfectarse. El cierre nocturno se redujo a las 2 a.m. a las 4 a.m. en febrero.

El alcalde Bill de Blasio dijo el lunes que la ciudad agregaría 250 policías más al sistema de metro para combatir un aumento en la delincuencia, incluidos varios cortes la semana pasada.

Foye dijo que la MTA enviaría 100 más de sus propios oficiales y 100 más contratistas de seguridad privada al sistema para complementar la presencia del Departamento de Policía de Nueva York.

FUENTE: Infobae.