Alberto Fernández anunció un confinamiento estricto a partir del 22/05

“Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia”, así comenzó asegurando el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, al anunciar las nuevas medidas para contener el aumento de casos por coronavirus que regirán a partir de las 0 horas del sábado 22 del corriente mes hasta el domingo 30 de mayo.

El mandatario anunció que habrá nueve días de confinamiento estricto para todos los distritos del país que estén en "Alto Riesgo" o "Alarma epidemiológica", lo que comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a más de 100 distritos de todas las provincias de la Argentina con excepción de La Rioja.

El paquete de nuevas medidas regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. Solo involucra tres días hábiles, esto se debe a que el Gobierno nacional restableció el feriado puente del 24 de mayo.

"Cuidar la vida de nuestro pueblo es una prioridad irrenunciable para nosotros. A mediados de marzo anuncié que, lamentablemente, iba a llegar la segunda ola, y tuve razón, ahora podemos ver el cambio de la situación epidemiológica en el país desde marzo hasta la actualidad", aseguró.

"Hace varios días los casos comenzaron a aumentar en diferentes zonas del país, es evidente que hubo decisiones que no compartimos, algunas de las cuales fueron judicialmente avaladas que debilitaron las acciones contundentes que nosotros propusimos para controlar lo crítico de la situación", sostuvo y agregó: "Lamentablemente es posible que producto de todo ello, algunos mensajes hayan generado confusión llevando a muchos a minimizar el problema".

Vale recordar que el fin de semana pasado la Argentina superó la barrera de los 70.000 muertos y los casos diarios así como el número de fallecidos continúan en alza. "Hay una sola pandemia que se expande sobre todo el territorio, no reconoce límites ni jurisdicciones, hay consenso científico y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra", puntualizó.

Además, Alberto Fernández enfatizó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión: “Se evidenciaron tres problemas que debemos corregir: en algunos lugares no se cumplieron las medidas que dispusimos; en otros se implementaron de manera tardía, cuando es decisivo anticiparse a la expansión de contagios; y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron o han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite y están al borde de no poder dar respuesta”.

Las nuevas medidas

Alberto Fernández anunció que "aprovechando que la semana próxima tiene solo tres días hábiles, vamos a suspender la circulación desde el sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo".

Con esta decisión, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. A su vez, estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas.

"Si se cumplen las medidas, reduciremos el impacto de la segunda ola", vaticinó Fernández con el objetivo de frenar la escalada de contagios de coronavirus en todo el país. Cabe decir, que la decisión tuvo el respaldo de todos los gobernadores.

Más vacunas para el país

"En este tiempo vamos a fortalecer el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo, en los próximos días contaremos con más de 4 millones de dosis. Hasta hoy, 7 de cada 10 personas mayores de 60 años, han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la vacunación, en pocas semanas más, habremos vacunado a la totalidad de las personas en riesgo que optaron por vacunarse", expresó.

Respecto a la llegada de más vacunas para acelerar el proceso de vacunación destacó: "Tal como anunció el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, ya esperamos otro millón de dosis para los próximos días. También hablé con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y me confirmó el pronto envío de más vacunas de las que hemos producido ambos países con AstraZeneca. A su vez, tuvimos contacto con el presidente de China, Xi Jinping, a quien le hemos pedido su intervención para que la Argentina siga recibiendo vacunas Sinopharm".