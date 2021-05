Daniel Roquel: “Pedimos al Gobierno que no suspenda la actividad deportiva-recreativa de forma individual al aire libre”

En las últimas horas se dio a conocer el Decreto Provincial que adhiere a la medidas adoptadas desde Nación para esta etapa de la pandemia. Entre otras cosas se prohíbe la actividad física y recreativa de forma individual en espacios abiertos.

“Nos cuesta entender el criterio que utiliza el Gobierno para suspender la actividad física y recreativa de forma individual, ya que no genera ningún tipo de riesgo en la salud de las personas, todo lo contrario”, indicó Daniel Roquel.

“Hemos presentado un proyecto y le pedimos a la Gobernadora que revea esta medida, que se establezcan horarios, senderos y recorridos habilitados que faciliten el control de la actividad por parte de las autoridades, pero que habiliten la actividad ya que es muy necesaria para la salud física y mental de los vecinos”, añadió el Diputado por la UCR.

“El encierro no puede ser la única medida adoptada por las autoridades, prometieron millones de vacunas y hoy vemos que esas vacunas no llegan. Es necesario acompañar y proteger a la comunidad, todos deben poner de su parte y no pueden recaer siempre sobre los mismos las medidas del Gobierno” concluyó el Presidente de la bancada opositora en la legislatura provincial.