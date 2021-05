Daniel Roquel: “Nosotros no nos vacunamos”

En un comunicado el Diputado radical informó que de manera unánime rechazaron las vacunas que le ofrecieron al bloque.

A continuación el comunicado completo:

“Ante las repercusiones y el estado público que ha tomado la noticia de que personal de la Cámara de Diputados ha sido vacunado, quiero aclarar que YO NO ME HE VACUNADO y que nos opusimos junto a los diputados de nuestro bloque y el personal del mismo, a recibir las vacunas que nos ofrecieron. Ojalá se respete el orden establecido en los protocolos de vacunación que estableció el Ministerio de Salud de la Nación.

Tomamos esta decisión por unanimidad, entendiendo qué hay personas que estan mucho más expuestas que nosotros y todavía no han sido vacunadas.

Entendemos que hay que respaldar con acciones lo que decimos con palabras. JAMÁS NOS ADELANTARIAMOS EN LA FILA”.