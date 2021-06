Colón derrotó a Independiente y es finalista de la Copa Liga Profesional

Colón venció por 2-0 a Independiente en el estadio Bicentenario de San Juan y, en la primera eliminatoria que no terminó en empate y se definió por penales, se metió en la final de la Copa Liga Profesional, donde ya lo esperaba Racing tras superar a Boca.

La velada comenzó favorable al Sabalero desde relativamente temprano, cuando Juan Insaurralde levantó el brazo ante un remate del pibe Facundo Farías y cometió un penal que a los 20 Luis Rodríguez cambió por gol con un disparo a la derecha de Sebastián Sosa. Al minuto el Rojo fabricó la más clara suya del período, cuando Silvio Romero exigió a Leonardo Burián.

Sin embargo, lo mejor de los de Julio Falcioni llegó en el inicio del complemento, cuando se perdió el empate con un tiro al travesaño de Lucas Rodríguez y Andrés Roa metió un cabezazo que obligó al esfuerzo al arquero.

Pero poco después volvió a la carga el santafesino de Eduardo Domínguez, y no falló. Amenazó con un tiro libre del Pulga desde lejos que reventó el poste izquierdo de Sosa, y a los 21 agarró mal parado al de Avellaneda y salió de contra con un pase en su campo del Pulga. El traslado que Alexis Castro terminó con una asistencia a la derecha para que defina bajo ante Sosa el ingresado Santiago Pierotti.

Independiente no tuvo más resto para reaccionar y Colón se encaminó a un triunfo que premió su efectividad y su gran torneo. El último escollo para lograr su primer título nacional es La Academia y llegará el viernes; del otro lado, Independiente no podrá cortar su sequía local de 19 años y no tendrá clásico en la final.

FUENTE: TyC Sports.