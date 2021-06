D’Amico sobre el proyecto Sociedad del Estado: “Genera una competencia desleal y atenta contra el comercio local”

La concejal de Río Gallegos, abg. Daniela D’Amico participó este mediodía, de la reunión del Honorable Concejo Deliberante donde se debatió el Proyecto de Ordenanza “Municipio de Río Gallegos Sociedad del Estado”.

“La propuesta enviada por el Ejecutivo genera una competencia desleal y atenta contra el comercio local. Los empleados y empleadores privados están batallando día a día contra la pandemia y la crisis económica. Con esa tipo de medidas el Estado desalienta al sector, olvidando que es el encargado de generar las condiciones necesarias para el crecimiento de Río Gallegos”, explicó D’Amico.

Cabe destacar que si se aprueba la ordenanza impulsada por el Intendente de la capital, facultará al Ejecutivo para para realizar contratos, obras, comercializar y brindar servicios a terceros.

La edil radical adelantó que si no se modifica el proyecto, votará en contra “Escuchamos decir a los funcionario oficialistas que el objeto real “Municipio de Río Gallegos Sociedad del Estado” es el trasporte público, pero el proyecto de ordenanza enviado por el Intendente Pablo Grasso, dice algo muy distinto. Por eso entendemos la preocupación de los comerciantes que además de pelear contra la crisis ahora tendrán que competir con un Municipio exceptuado de pagar patentes e impuestos” afirmó.

La presidente del Interbloque - Unidos durante su exposición en la audiencia manifestó que le preocupa la falta de control “nos preguntamos cuál será el organismo de contralor sobre la empresa estatal. El proyecto no lo indica y deja lugar a un sin fin de especulaciones".

D’Amico preguntó a los expositores qué pasará ante un eventual déficit de la empresa Estatal “Vamos a crear una estructura con nuevos empleados y cargos públicos, mientras escuchamos hace algunos meses decir al Secretario de Hacienda que el municipio no tienen fondos para hacer frente a la masa salarial. Qué haremos si los ingresos no bastan para pagar los sueldos, tendremos un conflicto como el que existe actualmente con la cooperativa que trabaja en el vaciadero. Los contribuyentes no pueden seguir pagando los groseros errores de la actual gestión”, agregó.

Para finalizar Daniela D’Amico dijo que le proyecto debe reducirse al trasporte público de pasajeros y dejar de ser una copia de las “ordenanzas de otras ciudades como la de Río Grande. Si aprobamos este proyecto estaremos firmando un cheque en blanco a la actual gestión. Sabemos que Río Gallegos necesita recursos, por eso le pedimos al Intendente, Pablo Grasso, que ponga las energías en mejorar la ciudad exigiendo a la Gobernadora un coeficiente mayor de coparticipación para brindar los servicios que Río Gallegos merece”, concluyó.