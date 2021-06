D’Amico solicita información sobre la obra de extensión cloacal del Barrio El Faro

La concejal de Río Gallegos, abg. Daniela D’Amico, incluyó en la orden del día de la 6ta sesión ordinaria del año, un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Ejecutivo Municipal que remita un informe sobre la obra de construcción y extensión de cloacas del Barrio El Faro.

La edil radical recordó que en pocos días se cumplen el plazo de ejecución que tiene la empresa Better SRL. “Aun no se ven avances importantes en la obra y las temperaturas comienzan a bajar ante la proximidad del invierno. Los vecinos no obtuvieron información del Intendente y mucho menos de los funcionarios. Nos llama la atención el silencio y por eso insistimos con el pedido” indicó.

Cabe recordar que mediante la resolución 069/21 el Cuerpo Deliberativo decidió por unanimidad requerir al jefe de la Comuna, Pablo Grasso, que acceda a la solicitud de audiencia enviada por los vecinos del Barrio El Faro, pero lamentablemente al día de la fecha no han recibieron ningún tipo de respuesta.

D’Amico dijo además que en el marco de la ley de “Acceso a la Información Pública” “Pedimos a las autoridades municipales que nos brinden todos los detalles de esta obra tan importante los vecinos del sector”.

Seguimiento telefónico a pacientes con Covid-19

La concejal Daniela D’Amico también presentó un proyecto de resolución mediante el cual se solicita al Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la continuidad del seguimiento vía telefónica que se realiza con pacientes positivos de COVID-19.

La presidente del Interbloque - Unidos recordó que el seguimiento ambulatorio “es una herramienta para la contención de las personas y fundamentalmente para monitorear la evolución de la enfermedad. Muchos vecinos nos han expresado su preocupación y malestar debido a que este tipo de seguimiento se hace muy poco o directamente no se realiza” indicó.

Para finalizar la coneja manifestó “que frente a la segunda ola de contagios no pueden eliminarse este tipo de prácticas que brindan al ciudadano cierta seguridad. Por eso es que pedimos a las autoridades provinciales una solución inmediata”.