El sueño de Nadia Podoroska tuvo un contundente punto final en los cuartos de final del WTA de Bad Homburg que se desarrolla sobre césped en Alemania y sirve como preparación para Wimbledon, el mítico Grand Slam que tendrá su punto de partida oficial la próxima semana.

La representante argentina perdió ante la checa Petra Kvitová por 6-3 y 7-6 (10) en una hora y 44 minutos de acción. La europea de 31 años está ubicada actualmente en el 12° escalafón del ranking WTA, pero llegó a ser la 2 del mundo durante el 2011 y suma 28 títulos singles en su carrera.

Nadia había iniciado su camino con una victoria en sets corridos frente a la alemana Mara Guth (6-0 y 6-3) y luego había eliminado a la rumana Maria Patricia Tig (7-6 (4), 2-6 y 6-4). El próximo paso para la rosarina será la próxima semana con el estreno en el main draw de Wimbledon frente a la norteamericana Ann Li, de 20 años y ubicada en el 70° del ranking.

Teniendo en cuenta su histórico Roland Garros en el 2020 con su arribo a semifinales, tendrá su bautismo oficial en el cuadro principal de Wimbledon, el único Grand Slam que todavía no había disputado. En caso de ganarle a Li, su rival en la segunda fase saldrá de la llave entre la checa Tereza Martincová (87°) y la norteamericana Alison Riske (31°).

A los 24 años y ubicada en su mejor posición de singles (39°), Podoroska también buscará avanzar en el cuadro de dobles de Wimbledon en compañía de la española Lara Arruabarrena. Debutarán contra la dupla compuesta por la eslovena Tamara Zidansek y la norteamericana Sabrina Santamarina.

En cuanto al cuadro de singles masculino, Wimbledon tendrá la presencia de 7 argentinos: Diego Schwartzman (11°) vs Benoit Paire (46°); Federico Delbonis (48°) vs Andrey Rublev (7°); Facundo Bagnis (91°) vs Miomir Kecmanović (47°); Guido Pella (59) vs Matteo Berrettini (9°); Juan Ignacio Londero (127°) vs Gianluca Mager (78°); Federico Coria (89°) vs Daniel Galán (112°) y Marco Trungelliti (206°) vs Benjamin Bonzi (118°).

FUENTE: Infobae.