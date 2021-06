De cara a lo que será la nueva temporada del fútbol local, la Liga Profesional de Fútbol se prepara para lo que será el sorteo del nuevo campeonato con un formato distinto al de la última competición y varios detalles que buscan hacer más atractivo el certamen. A continuación, todos los detalles que tenés que saber del torneo que comenzará después de la Copa América.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol

Unión vs. Boca

Central Córdoba vs. Banfield

Arsenal vs. San Lorenzo

Newell's vs. Talleres

Independiente vs. Argentinos Jrs.

Sarmiento vs. Estudiantes

Aldosivi vs. Patronato

Gimnasia vs. Platense

Vélez vs. Racing

Godoy Cruz vs. Rosario Central

Huracán vs Defensa y Justicia

Lanús vs Atlético Tucumán

River vs. Colón



Cristian Malaspina anunció cinco fechas entre semana para la Liga Profesional

Debido a lo acotado del calendario, sobre todo por las múltiples competiciones internacionales, el presidente de Argentinos Juniors confirmó que habrán "cinco fechas entre semanas" y que será "un semestre cargado".

Se sortearon todos los clásicos de la Liga Profesional de Fútbol

Más allá del Superclásico, el resto de los equipos conocen cuándo se enfrentarán a sus máximos rivales.

Los primeros en cruzarse serán Independiente y Racing, en la fecha 5. Luego, Newell's - Central (fecha 7), Lanús - Banfield (fecha 16), Huracán - San Lorenzo (fecha 18), Gimnasia - Estudiantes (fecha 24) y Unión - Colón (fecha 25),

El Superclásico ya tiene fecha

Previo a dar a conocer el sorteo general, desde la Liga Profesional comunicaron que el Superclásico entre River y Boca tendrá lugar en la fecha 14, que se disputará el domingo 3 de octubre en el Monumental.

Cómo será la clasificación a las copas internacionales en el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol

El campeón del torneo de la Liga Profesional de Fútbol ganará su pasaje a la Copa Libertadores 2022. Debido a que la Argentina tiene seis lugares, Colón ya tiene su plaza por ganar la Copa Liga Profesional y el equipo que levante la Copa Argentina se llevará otro cupo.

Los últimos tres lugares se fijarán por los tres primeros equipos de la tabla general anual. Allí se acumularán los puntos logrados en los 13 partidos de la fase de grupos de la Copa Liga Profesional y el próximo torneo que elevará ese número a un total de 38 encuentros. El tercer club que complete el podio accederá al repechaje del torneo continental.

Además, para la Copa Sudamericana 2022 también habrá seis equipos y Banfield cuenta con su lugar asegurado luego de ganar la final de la Copa Diego Maradona a Vélez mientras que los cinco restantes saldrán de esa tabla anual. De repetirse el equipo que ya está clasificado, le dejará su lugar a la siguiente institución.

El VAR, la gran novedad de la Liga Profesional de Fútbol

Una de las grandes innovaciones que presentará el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol será la implementación de la asistencia arbitral por video en la competición.

Desde el año pasado, se construye en el predio de Ezeiza un edificio de 900 metros cuadrados con siete salas VOR (sigla de video operations room) y posibilidad de agregar siete más en un piso superior. Sin embargo, como la obra tiene para varios meses más, por ahora estarán en uso entre tres y cinco montadas en el lateral de forma provisoria.

La mecánica del funcionamiento del sistema será el envío instantáneo de las imágenes desde los estadios al centro de Ezeiza, donde serán monitoreadas por operadores de video con comunicación con los árbitros en cancha.

Otro de los problemas de implementación, la falta de fibra óptica en algunos estadios del país, serán subsanados con la irrupción de VOR móviles en camionetas que recibirán y procesarán las imágenes.

El Superclásico, otra vez al Monumental

La vuelta al formato de todos contra todos en la Liga Profesional de Fútbol invertirá las localías de los clásicos que se disputaron en el último torneo y, de esta forma, River enfrentará a Boca en el Monumental luego de dos años sin encuentros en ese escenario.

Vuelven los promedios a la Liga Profesional, pero no habrán descensos

Así como sucedió en la Copa Liga Profesional, el nuevo torneo no contará con descensos, aunque los puntos sí se tendrán en cuenta a los efectos de los promedios. Éstos últimos definirán a los equipos que quedarán relegados recién al final de 2022. Eso sí, los puntos que se sumaron en la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.



El nuevo torneo de la Liga Profesional, con un retorno al formato tradicional

Después de lo que fue el último campeonato local, que contó con el sistema de división por zonas y playoffs para conocer al campeón, la idea es regresar a las fuentes y emplear el conocido sistema de liga y todos contra todos.

Así, atrás quedarán las zonas y los playoffs para dar lugar al tradicional sistema de una rueda de 25 fechas, muy similar a lo que fue la última Superliga, en la temporada 2019/20.

En cuanto al inicio del torneo, se espera que sea el 16 de julio, con la Copa América 2021 ya finalizada y justo antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su finalización, en tanto, será en diciembre, por lo que tendrá algunas fechas entre semana para terminar a tiempo.

FUENTE: Tyc Sports.