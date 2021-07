Con turnos previamente asignados, se realizó hoy la vacunación a mayores de 35 años sin restricciones, destacándose la presencia de muchas personas de mayor edad que, por diversos motivos, no habían podido vacunarse antes.

En total, se aplicaron más de 300 dosis, avanzando de esta forma en el plan de vacunación que se lleva a nivel nacional. Luego, algunos de los vacunados hicieron referencia a la experiencia.

“Una garantía más”

Tras inocularse el vecino Iván Aguilar, de 61 años, manifestó que “recibir esta primera dosis es una tranquilidad, ya que esto sería una garantía más y yo ya tuve Covid-19”. Al tiempo que resalto “aquí me han atendido muy bien y agradezco a los chicos del gimnasio la buena atención y un agradecimiento en especial al Municipio”.

Luego contó que “mi familia está compuesto por mi esposa, tres hijos y dos nietos y todos transitamos la enfermedad, pero gracias a Dios no ha pasado a mayores. Ahora a esperar la segunda dosis”. También informó que hace dos semanas atrás se colocó la vacuna antigripal, y luego de cumplir los plazos, sacó turno para ésta vacuna.

Por último, a los vecinos les pidió que no duden y se vacunen: “esa es la diferencia entre irse o quedarse; si hay vacuna hay que ponérsela”, destacó.

“Esta vacuna es un alivio”

Francisco Posadas, de 53 años, dijo que “esta vacuna es un alivio, yo ya tuve Covid y ahora me vine a vacunar para prevenir. La cuarentena, al estar jubilado la pase en mi casa, tranquilo”.

Sobre cómo fue atendido en el vacunatorio dijo que fue “perfecta la atención” e informó que “no nos costó sacar turno, lo pedí ayer y hoy ya me estoy vacunando. A los vecinos le digo que se vacunen que es fácil y rápido”.

Se terminó la espera

José Alberto González, de 51 años, dijo que “estoy contento porque la estábamos esperando” e informó que tuvo Covid hace poco: “justo me tocaba vacunarme y no pude, pero ahora ya estoy recuperado y pasaron los días que me dijeron que debían transcurrir. Ayer nos anotamos y hoy ya estoy vacunado”.

“La enfermedad, gracias a Dios la pase bien, en casa, nos contagiamos todos”, dijo y luego contó que “soy jubilado; pero sigo trabajando en forma particular”.

Finalmente señaló que “aquí me atendieron muy bien, fue bastante rápido y ordenado”.