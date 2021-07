Hallazgos óseos por el caso Marcela López: "Hay cosas muy difíciles de explicar"

El hallazgo de restos óseos humanos y de elementos celosamente guardados como si se trataran de un rito de magia negra, generaron sorpresa y asombro en la comunidad ya que sin dudas la investigación sobre la desaparición de la vecina Marcela López sólo giraba en torno a un posible suicidio en la zona de la ría, donde se concentró el trabajo de la Justicia y de varias fuerzas en los últimos 50 días.

Sin embargo la llegada del adiestrador e investigador Marcos Herrera y sus perros, abrió una línea distinta en torno al hecho, para sorpresa incluso de quienes desde hace días habían concentrado su trabajo por otro camino.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el abogado de la familia de Marcela López, Dr. Jorge Trevotich, dijo "tengo la misma mirada que tiene toda la sociedad de Río Gallegos. Muy sorprendidos por los resultados obtenidos por el trabajo de Marcos Herrera y sus perros que dieron un giro a esto que parecía un suicidio de Marcela en la ría".

"Me impresionó mucho lo del maxilar con piezas dentarias pero también la cajita negra donde estaba el cuero cabelludo y las llaves, parecido a un trabajo de magia negra, llamaba la atención cómo estaba acondicionado esto y celosamente guardado" dijo el letrado, que agregó "ahora la justicia y los peritos determinarán en horas si se trata o no de huesos humanos o animales los otros que se encontraron, así como de qué sustancia se trata la botella y las cenizas".

Al ser consultado sobre si consideraba que José Luis Balado, ex pareja de Marcela es sospechoso, analizó "hay cosas que son difíciles de explicar como el hallazgo de los huesos humanos y esta cajita con un trabajo similar a las macumbas o la magia negra" y agregó sobre los dichos del sujeto quien dijo que no temía ir preso "para mí es un exceso de confianza. Es cierto que desde el primer momento fue él el que habilitó el acceso a su propiedad el día que se encontró los huesos y la cajita. Pero más allá de si son huesos de Marcela o no, deberá dar explicaciones sobre lo que se encontró dentro de su propiedad".