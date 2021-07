Mauricio Macri varado en Europa: le suspendieron el vuelo para volver al país

Como sucede con muchos otros argentinos en diferentes puntos del mundo, al ex presidente Mauricio Macri le suspendieron un vuelo y se quedó varado en Europa junto a su mujer, Juliana Awada, hasta ahora por tiempo indefinido.

El ex mandatario se encuentra en Suiza. Tenía previsto retornar esta noche a España para -luego- regresar a la Argentina mañana, pero el viaje fue cancelado por la empresa Iberia, en sintonía con las restricciones impuestas por el Gobierno por cuestiones sanitarias. Según supo Infobae, la aerolínea dispuso otro vuelo para el domingo 18 de julio, dentro de cinco días, pero tampoco hay lugares disponibles para regresar.

Macri viajó a Europa el pasado 27 de junio, en medio de la interna de Juntos por el Cambio por el cierre de las listas de cara a las elecciones legislativas, para presentar en Madrid (España) su libro “Primer Tiempo”. Además, fue convocado por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para dialogar sobre los desafíos que enfrentan la Argentina y España, actualmente gobernados por Alberto Fernández y Pedro Sánchez.

En ese contexto, aseguró en aquel momento que “el éxodo que ha habido en la Argentina en este año y medio no se vio nunca en la historia” y planteó que el gobierno argentino aprovechó la pandemia por coronavirus para restringir libertades de sus ciudadanos y encerrarlos “más allá de cualquier pronóstico razonable de salud mental”.

Luego de estas actividades, Macri voló hacia Zúrich (Suiza), sede de la Fundación FIFA, el organismo que se creó en 2018 y que se encarga, según su declaración de principios, de incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo. Allí, el exmandatario encabezó varios eventos como titular de la fundación, cargo de ocupa desde enero de 2020, apenas dejó la presidencia del país, de la mano de su amigo y titular de la FIFA, Gianni Infantino.

En los últimos días, el Gobierno denunció al ex presidente por el envío de armamento a Bolivia durante el conflicto político en Bolivia que derivó en la renuncia de Evo Morales. “Nunca antes en la historia un Presidente argentino contrabandeó armas y municiones para garantizar un golpe de Estado en un país hermano. La única mancha que le faltaba al prontuario del macrismo era apoyar dictaduras en la región”, señaló el ministro de Justicia, Martín Soria.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional señaló que “no hay forma” de que el ex presidente Mauricio Macri y el ex canciller Jorge Faurie “desconocieran que mandaron un Hércules lleno de municiones a Bolivia” en noviembre de 2019, en el marco de la situación de conflicto que enfrentó el vecino país tras la salida de Evo Morales del Gobierno.

Desde España, Macri replicó la denuncia con una carta en sus redes sociales en la que pidió a los actuales funcionarios nacionales que “dejen de mentir”. Así, el líder del PRO desmintió “de manera rotunda la veracidad de las acusaciones” sobre el rol de la gestión de Juntos por el Cambio durante la crisis política boliviana y buscó “repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme”.

En su descargo, Macri indicó que “prestó ayuda humanitaria” a Bolivia y que desde su gestión se dio “asilo en la embajada argentina a funcionarios de Evo Morales e incluso sus familias, junto a periodistas argentinos asignados en ese país”.

“Los propios protagonistas locales, tanto el ex embajador argentino Normando Álvarez García como el ex comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, desmintieron la denuncia de conspiración y la autenticidad de la prueba que se presenta con apariencia documental. Todo lo dicho es falso. Todo es mentira”, argumentó el ex jefe de Estado.

