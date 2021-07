La Selección Argentina de vóley masculino cayó en su segunda presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El combinado nacional jugó un partidazo ante una potencia como Brasil, incluso llegó a estar 2-0 arriba, pero los rivales reaccionaron y se impusieron en el tie-break para redondear un 3-2 definitivo.

En la presentación, los dirigidos por Marcelo Méndez se llevaron el primer set por 25-21. Sin embargo, los jugadores rusos empezaron a ganar confianza con el correr de los minutos y terminaron ganando los tres sets siguientes por 25-23, 25-17 y 25-21.

Por su parte, Brasil viene de vencer a Túnez con un contundente 3-0 desglosado en 25-22, 25-20 y 25-15. El Grupo B lo completan Estados Unidos y Francia (se enfrentaron en la primera fecha y el duelo finalizó 3-0 a favor de los norteamericanos).

El fixture del vóley masculino de Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

24/7 02:20am Argentina 1-3 Rusia

26/7 09:45am Argentina vs Brasil

28/7 02:20am Argentina vs Francia

30/7 04:25am Argentina vs Túnez

1/8 09:45am Argentina vs Estados Unidos

FUENTE: TyC Sports.