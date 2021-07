Una de las dos propuestas del Frente e Izquierda y de los Trabajadores es la lista de precandidatos del lema "1-A Unidad de la Izquierda” que lleva a la histórica dirigente del Partido Obrero de Río Gallegos, Ada Vivanco, como primera suplente.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Vivanco comentó "si algo muestra la vida de los partidos políticos es la llegada de nuevos nombres para dar continuidad al trabajo de un espacio político y eso es lo que el Partido Obrero propone en las elecciones" y agregó "el desarrollo de Nicolás en Caleta Olivia habla por sí solo, es un compañero que conduce más de trescientos militantes del partido y que ha crecido muchísimo por su trabajo social".

"La decisión surgió de resolución de una Asamblea que fue unánime sobre las postulaciones" señaló Vivanco, que continuó "del debate surgieron esos nombres y creemos que falta la voz de los trabajadores representada en el Congreso en nombre de la provincia".

Vivanco aseguró que la idea de nuestra propuesta "viene a dar vuelta la tortilla" y salir del esquema y "de la grieta falsa que plantean el macrismo y el Frente de Todos con Alberto Fernández" y aseveró "tenemos que llevar leyes de la renacionalización de nuestros recursos, y en Santa Cruz no hay industrias, no tenemos refinerías, no tenemos crecimientos por fuera del Estado. Los partidos tradicionales dicen tener una grieta pero a la hora de ajustar, lo hacen por igual sin diferencias":