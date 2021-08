Compromiso Con La Ciudad: "Esperamos que todos los precandidatos firmen"

Con la oficialización de la lista de precandidatos de los diferentes espacios políticos, comenzó la campaña electoral y esto generó que el vecino Enrique Mansilla haya reflotado su iniciativa propuesta para las elecciones del 2019, para pedir el compromiso a los precandidatos de mantener las calles y paredones de la ciudad sin cartelería ni pintadas que contaminen el espacio público con inscripciones proselitistas.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el vecino dijo "hasta ahora firmaron Roxana Reyes, Pedro Muñóz y Gabriela Mestelán. Se han puesto en contacto otros candidatos que esperamos que a la brevedad formalicen su compromiso con su firma":

"Este compromiso es para que los precandidatos asuman con su firma este compromiso de no ensuciar la ciudad, y si lo hacen, que articulen medidas y acciones para reparar lo que hagan" y agregó "hay ordenanzas y reglamentaciones en vigencia que prohíben la colocación de carteles, pasacalles, bastidores y pintadas y multas para quienes no cumplen con la normativa. Pero más allá de esto, esperamos este compromiso de parte de nuestros precandidatos que no tengo ninguna duda se van a comprometer con mantener limpia la ciudad".