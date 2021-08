El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el presidente Alberto Fernández incumplió las reglas de distanciamiento dispuestas durante la cuarentena del año pasado con los encuentros que se realizaron en la Quinta de Olivos.

“Para mí hay incumplimiento a las pautas de distanciamiento y cuidado de ese momento donde nos decían que había que evitar las reuniones sociales. No tengo los detalles, pero sí ha habido reuniones sociales cuando no correspondía y ha habido incumplimiento. Los que tenemos una responsabilidad, tenemos que dar el ejemplo”, dijo el funcionario en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

De acuerdo a datos públicos compartidos por el periodista Gonzalo Ziver en Twitter y analizados por diversos medios de comunicación, el Presidente realizó encuentros sociales en la Quinta Presidencial de Olivos durante los meses en los que regían restricciones estrictas de circulación y reunión para el resto de la ciudadanía.

Pese a las críticas, Rodríguez Larreta tomó distancia de Fernando Iglesias, diputado nacional e integrante de la lista que encabeza María Eugenia Vidal: “No me siento representado por lo que dijo”. Y agregó: “Soy un defensor de la igualdad de las mujeres y de promover que no haya discriminación”.

Iglesias había relacionado las visitas de mujeres a Olivos a un escándalo sexual y apuntó especialmente contra Florencia Peña. La actriz se defendió públicamente y diputadas del Frente de Todos pidieron la expulsión de la cámara del legislador de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta también le envió un mensaje político a Mauricio Macri, a quien le pidió que a su regreso de Europa se sume a los actos políticos de Juntos por el Cambio con mira a las PASO. “Tengo entendido que Macri vuelve esta semana. Esperemos que se involucre a la campaña”, señaló.

Según puedo averiguar Infobae, el ex presidente llegará hoy al país en un vuelo de Iberia luego de permanecer varado desde el 13 de julio en Europa. A Macri se le complicó para conseguir un vuelo de regreso, justo en el momento en que su partido definía los candidatos para la elección de medio término en Capital y Provincia de Buenos Aires

Algunos dicen que pudo haber acordado con Horacio Rodríguez Larreta estar fuera del país para no interferir en la negociación de las postulaciones. Otros afirman que aprovechó la cancelación del viaje para tomarse unos días de vacaciones. Su círculo más íntimo desmiente esas versiones y sostiene que “tiene el mismo problema que miles de argentinos”.

Macri había viajado a Europa el pasado 27 de junio, dos días después de una reunión a solas con Rodríguez Larreta en su casa de Acassuso, donde superaron sus diferencias sobre las principales candidaturas y habrían acordado el rol de cada uno en esta etapa. Aunque sólo ellos dos saben qué pasó en ese encuentro, lo cierto es que pocas horas más tarde el ex presidente se apartó de la escena y, una vez que llegó a Madrid, difundió un comunicado que confirmó su neutralidad en JxC: “Soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas”.

