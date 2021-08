A través de las redes sociales, el vecino Horacio Huecke impulsor de distintas campañas de ayuda a vecinos de la ciudad e integrante de la ONG "Una Mano Al Corazón", confirmó que no podrá continuar con su tarea solidaria argumentando "cuestiones personales y laborales".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hueche explicó "me costó mucho tomar esta decisión. lo venimos hablando con la familia hace muchos meses. Pero la realidad es que me estoy enfermando yo, con tantos problemas que hay y que no podemos ayudar".

"Debo priorizar mi familia y mi salud, lo siento pero esa es la verdad" dijo Huecke, que agregó "empecé esto con Papá Noel para las fiestas. Luego fueron los víveres, después la ropa, después pasamos a medicamentos, después pasamos a atender las derivaciones, haciendo colectas para recaudar dinero. Es mucho y somos siempre tres, mi señora y mi hija para atender muchas situaciones. A veces incluso no podemos dar más porque no tenemos, y la gente tiene muchas necesidades sin resolver".

"Cada vez hay más pedidos y nosotros somos muy pocos. Hicimos de puente con la ayuda de los vecinos, de los comerciantes. Me entristece mucho, tengo mi cuerpo destrozado en psoriasis y esto debería ser la tardea de un montón de gente. Lo siento pero no doy más", señaló emocionado Horacio.

"Una familia sola no puede asistir a 300 familias y sé que hay gente que va a dejar de recibir, porque si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Hoy me llamó una mamá que vive en un colectivo, no tienen agua están con garrafas de gas, es terrible lo que pasa", concluyó.