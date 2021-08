El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que las fotos de la fiesta en el comedor de la Quinta de Olivos que se conocieron esta semana son reales y fueron tomadas el 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez, en medio de la cuarentena estricta que regía por el coronavirus en la Argentina.

“Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, reconoció Cafiero en diálogo con Gustavo Silvestre en Radio 10.

La primera foto del festejo fue difundida por Eduardo Feinmann en el canal LN+. Voceros del Gobierno aseguraron que se trataba de una imagen retocada digitalmente. Horas después, Guadalupe Vázquez, periodista del mismo medio, publicó otro registro de mayor calidad en donde se puede ver a 12 personas, incluidos Yáñez y el presidente Alberto Fernández, y al perro Dylan. No hay distanciamiento social ni barbijos.

El decreto 605, vigente en la fecha que se realizó el cumpleaños, prohibía los encuentros sociales en distritos que se encontraban en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020 en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día era de 106.910 y los fallecidos alcanzaban los 1.968.

Las primeras sospechas sobre la posibilidad de que se hubieran realizado fiestas en Olivos en medio de la pandemia surgieron cuando el periodista Gonzalo Zíver accedió y difundió en redes sociales el registro completo de visitas a la Quinta durante gran parte de 2020. De esa nómina, surgen los nombres de los presentes en las fotografías.

“Nosotros somos distintos, reconocemos el error, pero esto no nos va a hacer distraer de los temas que verdaderamente importa, porque estos no son los temas que le importan a la gente”, analizó Cafiero.

Las fotos provocaron un escándalo político. La oposición adelantó que promoverá un juicio político al presidente Alberto Fernández para qué dé explicaciones en el Congreso. Hubo incluso dirigentes del Frente de Todos que comenzaron a cuestionar la actitud del jefe de Estado, que recientemente en un reportaje había negado la realización de encuentros sociales durante el confinamiento. Ayer, tras la difusión de las imágenes, en Casa Rosada hablaban de un desconcierto por la filtración.

“Hay que aclarar que en esos días Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia; mucha gente entraba y salía, hubo reuniones con distintos sectores y con expertos... y en una ocasión hubo un evento social, que no debería haber ocurrido; y sobre eso mucho más para agregar no hay”, reconoció esta mañana Cafiero.

Pese a la polémica, el jefe de Gabinete acusó a la oposición de desviar la atención y generar escándalo para desviar la atención en medio de la discusión política de cara a las elecciones primarias, que se realizarán el 12 de septiembre.

“Hay una oposición que está desorientada con respecto a la campaña, no ha tenido un rol significativo durante la pandemia y se oponía a todo. Cuestionaban hasta la existencia del virus. Luego, la veracidad y la eficiencia de las vacunas. Permanentemente buscan generar escándalos para esconder los planes económicos que dañaron a los argentinos”, argumentó.

Cafiero dijo además que no adoptarán ninguna medida adicional sobre el personal que rodea a la pareja presidencial. No obstante, trascendió que hay un fuerte malestar por la filtración. Apuntan contra el empresario taiwanés Chien Chia Hong, pareja de Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama, que sería quién sacó la foto.

El empresario ya había estado en otras oportunidades en la Quinta de Olivos. En una nota publicada por Infobae se reconstruyeron sus visitas. La primera fue el 2 de abril de 2020, el día del cumpleaños del presidente Alberto Fernández, en medio de las cuarentena estricta.

Llegó a las 22 y se retiró a las 2.58 de la madrugada, casi tres horas después que su supuesta pareja. El Presidente negó haberse reunido con el empresario taiwanés. Sobre aquella visita a Olivos, dijo que Chien participó de “una reunión” junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de allegados.

“No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no ocurrió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, afirmó el Presidente.

Horas después, ante la magnitud del escándalo, el Gobierno publicó un comunicado admitiendo que la empresa de Chien que “fue adjudicatario total o parcialmente en seis procesos de compras por un valor total de $ 6.961.826″. Ese dato incluye los contratos a partir del 10 de diciembre de 2019.

El empresario volvió a Olivos el miércoles 11 de noviembre de 2020: ingresó a las 15 horas y se retiró a las 19. Su pareja, también estuvo en la residencia ese día, pero llegó a las 22:01 y se fue media hora después.

El jueves pasado el fiscal federal Ramiro González pidió informes a la Casa Militar de la Presidencia sobre los registros de ingresos y salidas a la residencia de Olivos de la actriz Florencia Peña, la funcionaria y amiga de la primera dama Sofía Pacchi y su novio, el empresario Chien Chia Hong, entre otras personas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.

FUENTE: Infobae.