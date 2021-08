Alberto Fernández sobre la foto de Olivos: "La reunión no debió haberse hecho, lo lamento"

El presidente Alberto Fernández se refirió esta tarde a la foto en la que se lo ve junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado. "No debería haberse hecho y claramente lo lamento", dijo en un acto en Olavarría, por la reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas.

"Fabiola convocó a un brindis con sus amigos y no debió haberse hecho. Debí tener más cuidados y no los tuvimos", reconoció el jefe de Estado y agregó: "No volverá a ocurrir".

El mandatario pidió permiso antes de su discurso para referirse a la fotografía que se filtró en redes sociales y que originó amenazas de juicio político por parte de la oposición. "Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy careta y nunca me escondí detrás de nadie cuando tuve que dar la cara", expresó Alberto Fernández y aclaró: "Nada tengo que ocultar de mi vida personal, por eso se conoció la lista de la gente que entró a Olivos".

Al referirse a la reglamentación de la ley 27.637, que amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de Zona Fría, el Presidente destacó que la nueva norma tiene el "propósito de buscar igualdad" entre los argentinos.

Recordó además que una norma similar votada por el Congreso Nacional fue "vetada" por el entonces presidente Mauricio Macri que "lo que le pasaba al pueblo no le importaba, le importaba lo que le pasaba a sus amigos ".

“Estamos llevando esta solución a 4 millones de hogares, 12 millones de ciudadanos que en la próxima factura ya van a tener descuentos de entre el 30 y el 50% de lo que ahora pagan”, indicó.

Además, aseguró que el Gobierno nacional "no hizo ninguna distinción política" a la hora de sumar provincias alcanzadas por la ley de las zonas frías y citó el caso de Mendoza, gobernada por un opositor. "Mi problema no es el gobernador, sino los mendocinos, yo quiero que vivan mejor los mendocinos", dijo el Presidente.

Alberto Fernández también criticó a los que lo definen como un “autócrata”. “Dónde está mi autocracia, no lo sé. Yo hago zapping en los canales y veo a todos hablando de mí y yo nunca llamé a nadie de ningún canal para exigirle nada y resulta que yo soy un autócrata y ellos son republicanos”, sentenció.

Por último, el jefe de Estado llamó a "pensar la Argentina que queremos" para el fin de la pandemia. "Yo sigo soñando en vivir en una sociedad más equitativa, sigo creyendo lo mismo que cuando empecé a militar. Lo que no quiero nunca es convertirme en un conservador que como tiene resuelta la vida, no le importa que la Argentina cambie. Yo lo que no quiero es vivir este presente", cerró.

Previo al mandatario fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof el que también se refirió a la ley de Zona Fría. "Esta ley de zonas frías sirve para ilustrar y comprender el país que hoy tenemos comparado con el que tuvimos en los cuatro años de neoliberalismo. Parece que para algunos la pandemia tuviera que funcionar como una suerte de amnesia, que los que estuvieron nunca estuvieron y solo tienen que cambiar de nombre y de lugar", explicó.

Kicillof recordó que en aquella época los aumentos "eran mensuales" y llegaron al "1300% el gas y 3700% la electricidad". "Dolarizaron las tarifas en la Argentina. Vinieron a enriquecer a unos pocos, hoy se trata de compensar e igualar a todos y a todas", evaluó.

"La anterior orgullosamente gobernadora de la provincia había firmado antes de irse aumentos por dos años más. Hoy, una boleta de luz que sale 1200 pesos, si se cumplía eso tendría que salir 4400 pesos. Eso gobernó la Argentina. Miramos esos contratos y tomamos una decisión, así como el Presidente firmó que por un año no se aumentaran las tarifas, en la Provincia esos contratos contra el pueblo se rompieron", continuó y agregó: "Ahora anunciamos que las tarifas bajan para los que no pueden pagar y lo necesitan".

Previamente, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, analizó que "esta ley viene a reparar años de injusticia, 12 provincias a lo largo del país marcan su carácter federal".

"Muchos se preguntan de dónde sale esa plata y eso tiene que ver con cómo se orienta esa plata. En el macrismo, ese dinero iba a las distribuidoras y a los amigos de la vida del gobierno anterior, este Gobierno decidió ponerlo en el bolsillo de la gente", añadió.

Del acto en Olavarría, participaron además el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro y los diputados Liliana Schwindt, José Luis Ramón y Cristina Álvarez Rodríguez y por videoconferencia, la titular de la ANSES, Fernanda Raverta y la candidata a disputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

En su visita a Olavarría, el Presidente también entregó las primeras jubilaciones otorgadas a mujeres que accedieron al beneficio al computárseles años de aportes por tareas de cuidado. Esta modalidad les reconoce a mujeres con edad de jubilarse, esto es de 60 años o más, un año de aportes por cada hijo o hija, dos años por hijo adoptado siendo menor de edad y un año adicional por cada hijo con discapacidad.

FUENTE: Ámbito.