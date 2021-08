Crimen de remisero en Caleta Olivia: "La comunidad está muy movilizada. Estamos todos muy tristes"

Conductores de taxis y remises autoconvocados de Caleta Olivia, se movilizarán nuevamente esta tarde para continuar con el pedido de justicia tras el asesinato de su colega Héctor Alvarado, y que se garanticen las medidas de seguridad para los choferes. Ayer, el presunto asesino se habría entregado a la policía y permanece detenido a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 a cargo del Dr. Pérez Soruco.

"Hoy más que nunca, #JUSTICIAxPATO. Esta frase fue nuestra bandera desde el viernes, cuando dolorosamente recibimos la noticia del fallecimiento de mi tío, Héctor Ulises Alvarado, o “Pato”, como todos lo conocían…", escribió en sus redes sociales Néstor Barría. El hecho de sangre que le costó la vida al trabajador del volante que murió tras ser apuñalado, generó una gran movilización social entre los prestadores del servicio, que piden mayores controles y seguridad para hacer su trabajo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el concejal Cristian Bazán de Caleta Olivia opinó "fue muy movilizador para toda la comunidad, no es la primera vez que esto pasa y creo que hay un cansancio en la gente que no quiere que estas cosas sigan pasando" y agregó "pude charlar con algunos de sus familiares y hay mucho dolor y sobre todo lo que siento es que hay hartazgo por estos hechos de inseguridad".

"Alguien se tiene que hacer cargo, es muy triste lo que está pasando en Caleta Olivia" señaló el edil que aseveró "no puede ser que una persona sale a trabajar y la terminan matando para robarle".

"No creo que sea un problema de falta de personal, porque la policía ha tenido muchos ingresos en este último tiempo. Lo que si vemos es que no tienen la movilidad suficiente. Esto dicho por los vecinos que siempre sostienen que cuando reclaman la presencia de algún móvil por algún hecho puntual, desde las dependencias policiales se nota que no tienen la movilidad suficiente" señaló el edil caletense, que concluyó "a esto se suma la falta de cámaras de seguridad en las calles y un monitoreo permanente. Nosotros acompañamos esta movilización porque es justo que los trabajadores del volante tengan seguridad para poder trabajar".