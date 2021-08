Mirtha Legrand vuelve a la televisión: “Mi adorada nieta me reemplazó, ahora yo la reemplazo a ella”

“Mi adorada nieta Juana (Viale) me reemplazó, ahora por su cuarentena yo la reemplazo a ella. Una noche especial, donde nos volvemos a encontrar. ¡Los espero!”. Con ese mensaje, escueto pero preciso y hasta con cierta emotividad, Mirtha Legrand confirmó que volverá a estar al frente de su ciclo en El Trece. Será este sábado 28 de agosto, con La Noche de Mirtha Legrand.

La cuarentena que deberá cumplir Juana por su viaje a Europa terminó propiciando un regreso que tuvo varias marchas y contramarchas, al menos desde las versiones periodísticas. Porque desde la producción habían descartado que Chiquita se pusiera al frente de sus mesaza el sábado 4 de septiembre, para recibir a María Eugenia Vidal. Se especuló, entonces, con que se daría a fines del mes que viene e, incluso, principios de octubre. Pero hasta la propia Mirtha fue rotunda: “¡No hay fecha aun y no sé de dónde salieron los invitados! -le dijo a Teleshow sobre aquel rumor-. No hablé con la producción. Tampoco (sobre) la fecha”.

“Por el momento no voy a volver”, había advertido Mirtha en reiteradas oportunidades durante el último tiempo. Y cuando tenía que ponerle una fecha a su regreso a la televisión, ella misma afirmaba que recién sería en el comienzo de la primavera. “Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo”, decía, a propósito de sus recaudos. “Voy a volver cuando me sienta segura”, enfatizó luego.

“Yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”, había dicho Marcela Tinayre, hija de la diva, cuando fue consultada al respecto durante una entrevista en Los Ángeles de la Mañana. Y agregó: “Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Quiero que vuelva, todos quieren que vuelva... Juana, ni les digo: necesita que vuelva”. Finalmente, sus pronósticos se cumplieron.

La Chiqui se alejó de la pantalla chica por la pandemia del coronavirus, para preservar su salud, a pocos días de que Alberto Fernández decretara la primera cuarentena, en marzo de 2020. Desde entonces fue reemplazada por Juana Viale. En diciembre estuvo al frente de una emisión especial por fin de año en la que compartió la mesa con su hija, Marcela Tinayre, y su nieta. La diva se terminaría dando la primera dosis de la vacuna Sputnik V en marzo de 2021, y la segunda, en abril.

Desde que se decretó por primera vez el aislamiento social preventivo y obligatorio, Mirtha Legrand dejó su lugar en sus míticos programas a cargo de su nieta. Solo volvió al aire en la última mesaza del año pasado, donde compartió aire con su hija Marcela Tinayre y Ámbar de Benedictis, la hija de Juana. El 23 de febrero pasado, celebró su cumpleaños 94 en una ceremonia con íntimos en la casa de su hija.

A fines de julio, Mirtha fue al teatro con su nieta Juana Viale para ver la obra de Dos locas de remate, en la Avenida Corrientes, con Verónica Llinás y Soledad Silveyra. “Es mi primera salida tras 280 días, estoy muy emocionada y feliz”, dijo. Y esa noche fue la última vez que se la vio de manera pública a la reina madre de la televisión. Ahora, sus fieles seguidores podrán volver a verla en la pantalla este sábado.

