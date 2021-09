En medio del conflicto con Chile, la Fragata Libertad suspendió sus actividades en ese país

La Fragata Libertad suspendió todas sus actividades previstas para esta semana en la ciudad chilena de Valparaíso, luego de que la administración del presidente Sebastián Piñera emitiera una orden sanitaria restrictiva para la tripulación, lo que elevó las suspicacias del lado argentino por los roces diplomáticos por los límites de la plataforma continental.

La agenda del busque escuela de la Armada Argentina, que se encuentra en su tradicional viaje de instrucción, incluía un almuerzo de autoridades navales de ambos países y visitas culturales de los futuros oficiales navales a distintos puntos de la principal ciudad portuaria.

La administración argentina acató la misma y envió de forma inmediata una carta al Gobierno del país trasandino, comunicó Cancillería.

Lo establecido por Chile es tan estricto que se determinó nadie bajará ni subirá de la Fragata Libertad hasta el viernes, fecha en la que iniciará una travesía de más de un mes hasta recalar en el puerto peruano de El Callao.

Días atrás, el Gobierno nacional acusó a Chile de pretender "apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina", en rechazo al decreto del primer mandatario trasandino que, mediante un decreto publicado en su Boletín Oficial el pasado 23 de agosto , fijó los límites de su territorio soberano en el Atlántico Sur.

En tanto que el senador Adolfo Rodríguez Saá presentó un proyecto de declaración para que la Cámara alta rechace el decreto y convocó para este miércoles a la comisión de Relaciones Exteriores que preside para tratar el tema.

Tras esa reunión, los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio del Senado consensuaron elaborar una declaración en conjunto de rechazo.

"No hay otra manera de tomar esto que no sea con negociaciones bilaterales o laudo con un tribunal arbitral. No existe una tercer manera, ese es mi trabajo. Lo que les pido a quienes no comparten (esta posición) no es que me aconsejen, porque nosotros ya sabemos que tenemos que negociar; les pido que digan quién tiene razón de los dos", manifestó el canciller Felipe Solá, en la presentación que realizó junto al secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Daniel Filmus.

FUENTE: Ámbito.