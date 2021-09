La convocatoria es abierta a toda la comunidad para que puedan participar del tradicional desfile. Todavía no está definida la modalidad y dependerá de que continúe la situación epidemiológica favorable. Pero la decisión del Municipio es realizar el evento juvenil.

Así lo señaló Ariel Guerrero designado por el intendente Pablo Grasso para que asuma la citada Jefatura de la que dependen diversas áreas artísticas y culturales. El ex titular de la Casa de la Juventud aseveró que es un "desafío personal por su formación del Polivalente".

Lo confirmó Gerardo Acevedo, presidente de la Asociación de Transportes Escolares de Río Gallegos. "De 36 unidades quedan no más de 18", señaló el referente del sector. Aseguró que la gran mayoría están "evaluando si trabajan o no porque la actividad ya no es rentable".