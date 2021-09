A las expresiones de ayer del presidente Alberto Fernández celebrando la baja del precio de la carne al consumidor en agosto pasado, y reconociendo que fue como consecuencia de la vigencia del cepo exportador, ahora fue la Vicepresidenta Cristina Fernández quien salió a opinar de la misma manera.

Desde su cuenta personal de Twitter y sumando un video con una entrevista televisiva a un carnicero del barrio porteño de Caballito, Cristina Fernández de Kirchner manifestó: “Mirá el video. No lo digo yo… Lo dice un carnicero y, además, lo dice en TN. La estabilidad y la previsibilidad no sólo debe ser para los que invierten, sino también para los consumidores”. Además, el carnicero destacó que el precio al consumidor hace dos meses que no sube y que es una “hazaña” mantener los precios. " Eso es lo que festejamos”, dijo ante las cámaras del canal Todo Noticias.

Ayer, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) informó que los precios de la carne al consumidor registraron en agosto pasado una leve baja del 1,4% en relación al mes de julio, pero al realizar la comparación interanual los valores presentaron incrementos de un 77,7%. Frente a estos datos, el presidente Alberto Fernández señaló: “Los precios de la carne bajaron desde el momento en que restringimos las exportaciones. No es justo que el precio internacional de la carne vacuna sea el mismo precio que deban pagar nuestros compatriotas. Cuidar la mesa de los argentinos. Ese es nuestro compromiso”.

Desde la dirigencia del campo salieron a cuestionar las expresiones presidenciales y a expresar el malestar del sector por la prorroga de las restricciones a exportar que rigen hasta el 31 de octubre próximo. Los integrantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) publicaron un comunicado en el cual señalaron: “La carne no estabilizó su precio en mostrador por el desacierto de una medida demagógica, anacrónica, y de sesgo antiproductivo, el precio de la carne históricamente demuestra una estacionalidad que se repite todos los años de condiciones normales en esta época, como resultado de la interacción entre la dinámica del mercado de demanda interno y la producción”.

Y agregaron: “Decir que los precios bajaron como resultado del cierre de las exportaciones es querer justificar un desacierto con una mentira. La medida no tuvo impacto en los precios al consumidor que siguieron su tendencia estacional, pero sí afectó a pequeños y medianos productores, a trabajadores de toda la cadena y nos condena a menores índices productivos en el futuro cercano. La historia volverá a repetirse y el consumo per cápita volverá a caer como ya lo ha hecho fruto de estas medidas”.

FUENTE: Infobae.