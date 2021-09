Gustavo ‘Kaky’ González, hoy intendente de Puerto Deseado, emitió su voto este mediodía en la ciudad costera.

“Creo que el esfuerzo, el trabajo y la recorrida la hemos hecho así que ahora queda esperar a ver qué es lo que quiere la gente”, dijo González sobre sus sensaciones luego de emitir el voto. El actual precandidato del oficialismo, que ya tiene sobre sus espaldas dos elecciones a intendente, sostuvo que espera los resultados con calma, pero "por supuesto con algo de ansiedad", más allá de que remarcó que no cuenta con ninguna cábala particular. "En cada una de las elecciones que me ha tocado participar siempre lo he tomado con mucha tranquilidad y sin nerviosismos".

Por otro lado manifestó que esperará los números definitivos "en principio en Puerto Deseado" pero que está atento a cualquier novedad. Además contó que mantiene contacto "con distintos referentes de otras localidades, con fiscales, intendentes, presidentes y presidentas de comisiones de fomento". "Es cuestión de esperar", añadió.

En otra línea destacó la coordinación que se llevó adelante en cada establecimiento para hacer que estas elecciones sean seguras para todos los vecinos y vecinas. "Es para felicitar a todos los que están haciendo un gran trabajo en las escuelas" en este que es “Es un día muy importante para la democracia", enfatizó. “Estoy muy contento por poder formar parte de este acto democrático y ser uno de los precandidatos a diputado", resaltó para cerrar.