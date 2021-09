Los argentinos que vengan desde el exterior ya no deberán aislarse

El Gobierno nacional reabre desde este viernes las fronteras de forma "gradual y cuidada", debido al descenso de casos de coronavirus. De esta manera, se eliminará la necesidad de aislamiento para argentinos y residentes, al mismo tiempo que se habilitará el ingreso de extranjeros al país.



La medida había sido adelantada días atrás por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en una conferencia en conjunto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Allí se precisó este viernes 24 de septiembre comenzará a regir el nuevo cronograma para puestos fronterizos, que será coordinado con Migraciones, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y otras autoridades involucradas en el proceso.

Hoy la decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Decisión Administrativa 932/2021.

La etapa de apertura iniciará este viernes con el fin del “cepo” aéreo que permitirá la posibilidad de ingreso para argentinos varados, así como también de extranjeros residentes y extranjeros que arriben al país por trabajo, sin necesidad de que realicen aislamiento, siempre y cuando estén autorizados por la autoridad migratoria del país.

Precisamente una semana después, el 1 de octubre, se habilitará el turismo internacional al permitir el ingreso de extranjeros de países limítrofes, sin la obligatoriedad de que realicen una cuarentena luego de su arribo. Se trata de uno de los reclamos de los gobernadores de provincias fronterizas que cuentan con corredores sanitarios aprobados, como Mendoza y Misiones.

La semana pasada, la provincia de Mendoza se convirtió en el primer distrito en lograr el permiso para la apertura de la frontera con Chile por el paso internacional Cristo Redentor, que quedó habilitado como corredor seguro para el ingreso de argentinos residentes en Chile y extranjeros con algún tipo de residencia, pero aún sin habilitación para turistas.

Asimismo, días atrás Manzur y el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, junto a Vizzotti, anunciaron la puesta en marcha desde el lunes de una prueba piloto para la apertura de un corredor seguro en el puente Tancredo Neves, que une las ciudades de Puerto Iguazú, en Argentina, y Foz de Iguazú, en Brasil.

Por su parte, el Gobierno de Entre Ríos ratificó en las últimas horas el pedido de abrir las tres fronteras terrestres que posee con la República del Uruguay para reactivar el turismo y la actividad, y solicitó “determinar rápidamente los protocolos y condiciones para el tránsito” transfronterizo. Se trata de Colón-Paysandú; Gualeguaychú-Fray Bentos y Concordia-Salto. Este último se habilitaría antes que el resto.

El mismo camino siguen Neuquén, Salta, Formosa, Jujuy y Córdoba (propuso el aeropuerto Taravella como corredor aéreo seguro).

Asimismo, a partir de octubre y hasta el 1 de noviembre se dará paso a la etapa de incremento de cupo para el ingreso por los corredores seguros, vale decir tanto terrestres como aéreos.

Luego del 1 de noviembre, se autorizará la llegada al país de todos los extranjeros, no solo de países limítrofes sino también de otras partes del mundo. Sin embargo, para este grupo sí se pedirán una serie de requisitos, con el fin de evitar que se produzcan nuevos brotes de Covid-19, especialmente de la variante Delta.

Requisitos para extranjeros no limítrofes:

Esquema de vacunación completo, con fecha de última aplicación por lo menos 14 días previos al arribo al país.

Test de PCR negativa en las 72 horas previas al embarque, o antígeno en el punto de ingreso hasta que defina la autoridad sanitaria

Test de PCR al día 5 a 7 del arribo hasta que lo defina la autoridad sanitaria

Aquellas personas que no presenten esquema de vacunación completo incluyendo los menores deberán realizar cuarentena, test de antígeno al ingreso, y test de PCR al día 7.

Al momento de alcanzar el 50% de la población completamente vacunada (hoy se ubica en 45%) se dejará de realizar test de antígeno al ingreso (salvo los no vacunados) y PCR al día 5-7 y se podrá levantar el cupo.

FUENTE: Ámbito.