Mauricio Macri reconoció que Juntos por el Cambio podría generar "acuerdos" con Milei

El expresidente Mauricio Macri reconoció esta tarde que Juntos por el Cambio podría generar "acuerdos" de cara a 2023 con el el candidato a diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Durante un encuentro organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas, el líder del PRO fue consultado por el periodista Álvaro Vargas Llosa sobre el surgimiento de figuras liberales en la arena electoral y, si bien expresó una coincidencia parcial con sus ideas, tomó distancia del discurso que expresa el candidato libertario.

"Las ideas que en el día uno he intentado impulsar en la gestión tienen que ver con las libertades, soy un creyente de la libertad como un hecho central en la vida de una persona", señaló Macri.

Sin embargo, aclaró: "Surgió una versión mucho más extrema, llegan a niveles de anarquismo, dicen que no tiene que haber sistema, y ahí estamos en un borde en el cual no me siento identificado. La democracia es el peor de los sistemas pero es el único posible".

"Milei cita que a mediano plazo vamos a tener puentes de acuerdo porque ellos extreman posiciones pero de una Argentina a la cual queremos volver, al desarrollo de la persona, a un sistema meritocrático donde el esfuerzo personal sea tenido en cuenta, valorado", continuó.

El economista señaló en varias oportunidades que se siente políticamente más cerca de "los halcones de Juntos por el Cambio", en referencia al sector alineado con Bullrich, y más recientemente deslizó que la "afinidad ideológica" que tiene con la exministra de Seguridad podría derivar en una alianza para 2023.

"No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos. Le valoro que va a de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro", sostuvo el excéntrico economista en un reportaje con El Diario.Ar, al tiempo que indicó: "Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella".

Por su parte, la presidenta del PRO destacó a Milei como "un fenómeno interesante" luego de las PASO en las que el libertario obtuvo el tercer lugar con un 13,6% de los votos y con una sorpresiva llegada a los barrios más populares en donde superó incluso a Ricardo López Murphy, de Juntos por el Cambio.

